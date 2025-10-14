Square Enix a dévoilé une nouvelle salve d’informations pour Octopath Traveler 0, attendu le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2. Cette fois, le studio met en lumière le terrible Pardis III, monarque absolu du royaume d’Edoras, ainsi que plusieurs nouveaux compagnons d’aventure, sans oublier deux infrastructures inédites à construire via la mécanique de Town Building.

Pardis III – Le “Maître de Tout”

Souverain du puissant royaume d’Edoras, Pardis III règne d’une main de fer sur ses terres. Possédant la richesse, le pouvoir et la renommée, il ne recule devant rien pour satisfaire son ambition dévorante : envahir et dominer entièrement le continent d’Orsterra.

Cette soif de conquête allume les flammes de la guerre entre plusieurs nations, entraînant tragédies et chaos. En tant que Porteur d’Anneau choisi, le joueur devra faire face à ce tyran et tenter de briser ses rêves d’hégémonie.

De nouveaux alliés pour contrer l’ambition du monarque

L’aventure d’Octopath Traveler 0 s’étoffe avec quatre compagnons inédits, chacun possédant son propre métier, histoire et technique ultime :

Pius (voix : Todd Haberkorn) – Job : Clerc

Évêque de l’Ordre de la Flamme Sacrée et parent éloigné du héros, il cherche à lui rendre la bienveillance reçue dans son enfance.

Technique ultime : Scales of Justice – Réduit la défense physique et élémentaire des ennemis tout en augmentant l’attaque des alliés pendant plusieurs tours.

Saoirse (voix : Brianna Knickerbocker) – Job : Danseuse

Artiste itinérante à la voix envoûtante, elle cherche un partenaire capable de partager sa vision du monde et de l’accompagner sur scène.

Technique ultime : Ruinous Aria – Permet à un allié d’exploiter toutes les faiblesses ennemies, même celles normalement inaccessibles, pour plusieurs tours.

Carinda (voix : Erica Mendez) – Job : Marchande

Issue d’un petit village des Riverlands, elle séduit par sa chaleur humaine et son instinct commercial redoutable.

Technique ultime : Trick of the Trade – Augmente la puissance d’attaque physique de tous les alliés et leur confère une esquive automatique d’une attaque physique.

Xerc (voix : Adam Korenman) – Job : Érudit

Chercheur excentrique spécialisé dans les pierres d’âme, il rêve d’étudier un gigantesque spécimen avec l’aide de son assistant.

Technique ultime : Soulstone’s Might – Inflige des dégâts de Feu, Glace, Foudre, Vent, Lumière et Ténèbres à tous les ennemis.

Town Building – De nouvelles structures à ériger

La construction de ville introduit plusieurs bâtiments uniques offrant des fonctions inédites et des récompenses exclusives.

L’Arène des Monstres

En progressant dans l’aventure, le joueur pourra construire et débloquer l’Arène des Monstres. Elle permet de capturer et dresser des créatures avant de les affronter dans des combats d’arène.

Gagnez des matches, complétez des demandes de capture et obtenez des récompenses rares tout en étoffant votre bestiaire.

Le Musée

Ce lieu paisible permettra de revivre votre aventure : écouter les musiques collectées grâce aux “partitions”, relire les journaux d’exploration et exposer les trésors légendaires trouvés au fil du voyage.

Le thème musical de la ville de Wishvale pourra aussi être personnalisé selon vos préférences parmi les morceaux découverts.

Un préquel ambitieux avant le retour triomphal de la saga

Avec son approche mêlant stratégie, exploration et narration chorale, Octopath Traveler 0 semble vouloir renforcer chaque aspect de la série.

L’ajout du système de construction de ville, des alliés au gameplay asymétrique et d’un antagoniste central fort comme Pardis III promet un récit plus vaste et immersif que jamais.

Square Enix donne ainsi un avant-goût alléchant d’un titre qui pourrait bien marquer la première grande épopée RPG de la Nintendo Switch 2 à sa sortie le 4 décembre 2025.