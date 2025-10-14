Le studio espagnol Bowl of Tentacles a dévoilé Tenebrea, un jeu d’horreur psychologique à la première personne inspiré d’événements réels survenus dans une résidence étudiante de Valence. Prévu pour une sortie en 2026 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox et PC, le titre promet une expérience immersive mêlant exploration, mystère et phénomènes paranormaux.

Dans Tenebrea, le joueur incarne Laura, une jeune étudiante confrontée à des événements inquiétants au sein d’un bâtiment marqué par une tragédie. Armée uniquement de son téléphone — qui sert à la fois de lampe torche et de détecteur EMF —, elle devra explorer les couloirs sombres de la résidence, résoudre des énigmes et affronter les manifestations surnaturelles qui s’y cachent. L’appareil permet de capter des voix, des murmures et d’autres signes de présence invisible, plongeant le joueur dans une tension constante.

Ce qui distingue Tenebrea des autres jeux d’horreur, c’est son ancrage dans la réalité. Le scénario s’inspire d’une véritable résidence universitaire de Valence où, depuis plus d’une décennie, des employés affirment avoir été témoins d’événements étranges : objets se déplaçant seuls, bruits de pas dans des couloirs vides ou encore silhouettes apparaissant fugitivement. Ces phénomènes se seraient intensifiés après un tragique accident de travail ayant coûté la vie à un agent de maintenance, tombé d’une chambre lors de réparations.

Une histoire particulièrement marquante raconte qu’un agent de sécurité a vu, sur l’écran d’une télévision qui venait de s’allumer toute seule, la silhouette d’un homme portant un gilet réfléchissant — dans la même chambre où l’accident mortel s’était produit. Depuis cet incident, la direction aurait décidé de condamner définitivement la pièce.

Le jeu s’inspire directement de ces témoignages, recréant leurs ambiances et leurs récits au sein d’une fiction originale. Les développeurs expliquent avoir voulu brouiller la frontière entre le réel et le surnaturel, offrant une atmosphère oppressante et des situations où la peur vient autant du contexte que des apparitions elles-mêmes.

Un studio en pleine ascension

Fondé en 2022 par Jorge et Rafa Gutiérrez, le studio Bowl of Tentacles s’est d’abord fait connaître avec Aimtropolis, un shooter VR expérimental sorti en 2023. Cette première expérience a mené à la création de Shadows on the Walls, un titre en réalité virtuelle inspiré de l’univers de Lovecraft. Fort de ces succès, le studio a décidé d’étendre ses projets aux consoles traditionnelles avec Tenebrea, consolidant ainsi sa réputation de créateur d’expériences narratives immersives et troublantes.

En seulement quelques années, Bowl of Tentacles est devenu partenaire officiel de Meta, PlayStation, Xbox, Nintendo et PICO, tout en présentant ses créations à des salons internationaux comme la Gamescom et la Devcom.

Avec Tenebrea, le studio promet un voyage psychologique intense où exploration, mystère et peur se mêlent dans une atmosphère inspirée de faits bien réels. La sortie est prévue pour 2026, à un prix encore non communiqué, mais les amateurs de sensations fortes peuvent d’ores et déjà s’attendre à un jeu d’horreur profondément immersif sur Nintendo Switch.