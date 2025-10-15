Studio Wildcard et Grove Street Games ont annoncé aujourd’hui la sortie d’un patch de mise à niveau majeur pour ARK: Ultimate Survivor Edition, désormais entièrement compatible avec la Nintendo Switch 2. Cette mise à jour gratuite améliore sensiblement les performances du jeu sur la nouvelle console, offrant une fluidité accrue, une résolution plus élevée, ainsi que des ombres et un anti-aliasing retravaillés pour une expérience visuelle nettement plus aboutie.

Grâce à cette optimisation, les joueurs peuvent redécouvrir le monde sauvage et impitoyable de ARK: Survival Evolved dans les meilleures conditions possibles sur la dernière machine de Nintendo.

ARK: Ultimate Survivor Edition sur Nintendo Switch regroupe l’intégralité du contenu du jeu original ARK: Survival Evolved, ainsi que ses cinq extensions majeures :

Scorched Earth

Aberration

Extinction

Genesis: Part 1

Genesis: Part 2

Tous ces contenus sont entièrement mis à jour et optimisés, intégrant les nombreuses améliorations apportées depuis le lancement initial du jeu. Résultat : des milliers d’heures de survie et d’exploration dans un monde ouvert peuplé de créatures préhistoriques, de biomes extrêmes et de mystères à percer.

Des améliorations notables sur Switch 2

Le patch de compatibilité apporte une série d’optimisations techniques destinées à tirer pleinement parti du matériel de la Switch 2 :

Frame rate amélioré , pour un gameplay plus fluide et stable.

, pour un gameplay plus fluide et stable. Résolution plus élevée , avec une image plus nette en mode TV comme en portable.

, avec une image plus nette en mode TV comme en portable. Ombres retravaillées et anti-aliasing amélioré , pour des environnements plus réalistes.

et , pour des environnements plus réalistes. Compatibilité complète Switch 2, garantissant une expérience sans compromis pour les anciens comme les nouveaux joueurs.

Bien que les chiffres précis (résolution cible et framerate exact) n’aient pas encore été confirmés, le résultat est déjà décrit par les développeurs comme la meilleure version du jeu jamais sortie sur console Nintendo.

Pour accompagner la mise à jour, ARK: Ultimate Survivor Edition est actuellement proposé avec 60 % de réduction sur le Nintendo eShop, jusqu’au 6 novembre 2025. L’occasion idéale de se lancer dans cette aventure de survie massive, que vous soyez un vétéran de la franchise ou un nouveau venu curieux d’affronter les dinosaures dans des paysages grandioses.