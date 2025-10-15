Préparez-vous à replonger dans les aventures de Ryza grâce à de nouveaux costumes, événements et bien plus !

Aujourd’hui, KOEI TECMO Europe et le développeur Gust ont le plaisir d’annoncer que les fans peuvent numériquement précommander Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack en prévision de sa sortie, prévue le 13 novembre 2025 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™ et Windows PC via Steam®.

Les fans peuvent se préparer pour la collection définitive des aventures estivales de Ryza en précommandant l’édition standard. Tous ceux qui précommanderont Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack recevront le set « Thrilling » de poses photos pour Ryza qui comprend trois différentes poses pour chaque titre, ainsi que le cadre photo « Summer Photo Frame » en guise de bonus. De plus, un set de costume bonus pour Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream sera également disponible, avec un costume inspiré par Ryza.

Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack fera redécouvrir aux fans les aventures estivales de leur alchimiste préférée sous une toute autre lumière grâce à une sélection de costumes issus des précédents DLC disponibles et de nouvelles tenues flamboyantes, disponibles pour les personnages jouables. Les joueurs pourront ainsi habiller leurs personnages préférés dans des robes de soirée et des costumes afin de redécouvrir les aventures des trois titres compris dans Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack sous un nouveau jour.

Le Deluxe Pack introduira de nouveaux éléments exclusifs et propres à chaque version DX, tels que de nouveaux personnages jouables comme Kilo, Clifford et Romy, tout en permettant aux joueurs de découvrir de nouveaux événements au fil des histoires. Parmi ces nouveaux événements, les joueurs suivront Empel et Lila alors qu’ils retrouvent Ryza dans la capitale pour l’aider dans son périple et explorent une nouvelle carte dans Atelier Ryza 2: Les Légendes Oubliées & le Secret de la Fée DX. Ils pourront également suivre Kilo et vivre un entrainement intensif au combat ou prendre le thé au repos dans Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key DX.

Enfin, ceux possédant des données sauvegardées des versions originales de la série « Secret », recevront du contenu exclusif pour les aider à relancer leurs aventures.

Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack est en cours de développement et sera disponible au format numérique le 13 novembre 2025 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™* et Windows PC via Steam.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hiddeout DX et Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key DX proposeront des voix en japonais et des textes uniquement en anglais.

Atelier Ryza 2: Les Légendes Oubliées & le Secret de la Fée proposera des voix en japonais et des textes en anglais et français.

*Deux version sont disponibles : Nintendo Switch™ 2 et Nintendo Switch™. Le contenu du jeu est identique, mais les données sauvegardées et autres données ne peuvent pas être transférées (ne sont pas compatibles). Veuillez faire attention lors de l’achat pour éviter les achats en double ou effectués par erreur.