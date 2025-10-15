C’est désormais officiel : Witchbrook, le très attendu jeu de simulation magique développé par Chucklefish, ne sortira finalement pas en hiver 2025 comme initialement prévu. Le studio a confirmé que le jeu était repoussé à 2026, souhaitant se donner davantage de temps pour peaufiner l’expérience et enrichir le contenu.

Dans un communiqué publié sur le site officiel du jeu, Chucklefish explique vouloir « créer un monde vivant et vibrant, plein de charme et de profondeur », et estime nécessaire de prolonger le développement afin de garantir une aventure riche, immersive et cohérente.

“Witchbrook est un grand projet, et il prend exactement la forme que nous espérions : plein de charme, de profondeur et de détails ! Nous voulons nous assurer que le monde de Mossport soit réellement vivant et immersif. Le temps supplémentaire que nous nous accordons ouvre aussi la porte à de nouvelles opportunités, notamment le support de plateformes et de langues supplémentaires.”

Le studio profite de cette annonce pour rappeler son engagement à rester un studio “zéro crunch”, refusant de faire travailler ses équipes dans l’urgence pour respecter un calendrier serré. « Nous croyons sincèrement que des développeurs en bonne santé font de meilleurs jeux », souligne Chucklefish.

Pour accompagner cette mise à jour, les développeurs ont également dévoilé une carte interactive de Mossport, la ville principale du jeu, permettant aux fans d’avoir un premier aperçu de la taille et de la diversité du monde que l’on pourra explorer dans Witchbrook.

Une autre bonne nouvelle : le studio prépare de nouvelles fonctionnalités de personnalisation des personnages, qui seront détaillées dans un prochain billet de développement prévu dans les semaines à venir. Une nouvelle édition du “Witchbrook Oracle” serait également en préparation.