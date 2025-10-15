Le studio Mebius a annoncé la sortie prochaine de YOBARAI Detective: Miasma Breaker – Nintendo Switch 2 Edition, prévue pour l’automne 2025 au Japon. Ce jeu d’action et de tir multidirectionnel, déjà paru sur Nintendo Switch en janvier dernier, reviendra dans une version optimisée pour la Nintendo Switch 2, proposant une résolution améliorée et une compatibilité complète avec la souris.

Les joueurs japonais pourront découvrir cette nouvelle édition en avant-première lors du 8e National Entertainment Festival (Zentame), qui se tiendra les 18 et 19 octobre à Kakamigahara, dans la préfecture de Gifu. Une démo jouable sera proposée sur place, et les visiteurs qui l’essaieront repartiront avec un clear file exclusif en guise de cadeau.

YOBARAI Detective: Miasma Breaker plonge les joueurs dans une aventure surnaturelle au cœur d’une ville plongée dans les ténèbres.

La nuit venue, des esprits maléfiques appelés « Miasma » apparaissent dans les rues désertes, semant la terreur et le chaos.

Le joueur incarne Shinobu Kisaragi, une détective en apparence ordinaire, mais en réalité agent secrète d’une organisation spécialisée dans l’extermination de ces entités. Armée de son courage et de ses armes spirituelles, elle affronte les Miasma qui émergent des ombres chaque nuit. Mais derrière ces batailles nocturnes se cache un mystère bien plus grand…

Le jeu adopte une structure basée sur des quêtes : le joueur accepte des missions, élimine des vagues d’ennemis, puis utilise les récompenses obtenues pour renforcer son personnage avant de se lancer dans la prochaine chasse.

Ce jeu de tir en 360 degrés met l’accent sur la fluidité et la sensation de puissance : esquiver, viser et balayer les hordes ennemies devient un enchaînement rythmé et satisfaisant.

✨ Principales caractéristiques

Pixel art somptueux : les décors urbains nocturnes sont minutieusement détaillés, créant une atmosphère à la fois envoûtante et mystérieuse.

Ambiance sonore immersive : la bande-son accompagne les affrontements et renforce la tension des nuits hantées.

Action tout azimut : affrontez des vagues d'ennemis venant de toutes directions dans des combats à la frénésie unique.

Personnalisation poussée : de nombreuses options de build permettent d'adapter les compétences et l'équipement de votre héroïne à votre style de jeu.

Version Switch 2 améliorée : résolution plus élevée, visuels plus fins et jouabilité à la souris pour une précision accrue.

️ Informations

Titre : YOBARAI Detective: Miasma Breaker – Nintendo Switch 2 Edition

Plateforme : Nintendo Switch™ 2

Genre : Action / Tir multidirectionnel

Nombre de joueurs : 1

Sortie prévue : Automne 2025 (version numérique, version physique envisagée)

Prix : 4 378 ¥ (TTC)

Éditeur / Développeur : Mebius

Droits : © Mebius

Une sortie occidentale n’a pas encore été confirmée.