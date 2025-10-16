Pix’n Love continue d’enrichir sa collection de jeux d’action cultes avec une nouvelle annonce percutante : Baki Hanma: Blood Arena arrivera en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5 dès décembre 2025, en partenariat avec le studio Purple Play. Inspiré du célèbre anime Baki, diffusé sur Netflix, ce jeu d’action en 2D promet une expérience aussi nerveuse que spectaculaire, pensée pour les amateurs de baston pure et dure.

Reprenant l’esprit du classique Super Punch-Out!!, Baki Hanma: Blood Arena met en avant un gameplay centré sur la précision, le timing et la lecture des adversaires, tout en intégrant la démesure propre aux shonen de combat. Chaque affrontement est un duel d’endurance et de réflexes, sublimé par une animation fluide en 60 images par seconde et des coups spéciaux directement inspirés de l’anime. Fidèle à l’univers brutal imaginé par Keisuke Itagaki au début des années 1990, le jeu plonge le joueur dans une arène où seuls les plus coriaces pourront survivre. L’objectif est simple : devenir le dieu du ring et prouver que rien ni personne ne peut égaler la puissance du combattant ultime.

Le titre proposera 12 adversaires uniques, chacun doté de son propre style de combat et de ses techniques signature, obligeant le joueur à adapter constamment sa stratégie. Cinq environnements emblématiques, allant des clubs underground aux grandes arènes de tournoi, serviront de champ de bataille à des confrontations aussi spectaculaires que techniques. La bande-son originale, spécialement composée pour le jeu, renforcera la tension et la rage des combats, jusqu’à l’affrontement final contre la créature la plus puissante du monde, dans une confrontation annoncée comme épique.

Pour les collectionneurs, Pix’n Love proposera une édition Collector numérotée, disponible en exclusivité sur le site officiel (www.editionspixnlove.com). Cette version prestige inclura :

– le jeu en version physique avec jaquette réversible,

– un artbook de 80 pages contenant illustrations inédites et entretiens avec l’équipe de développement,

– un certificat d’authenticité numéroté,

– un standee acrylique exclusif,

– et un coffret cartonné à finition premium.

Avec Baki Hanma: Blood Arena, Purple Play signe une adaptation respectueuse et dynamique de l’univers culte de Keisuke Itagaki, tout en ravivant la flamme des jeux de combat à l’ancienne. Préparez-vous à faire couler la sueur et le sang dans l’Arène Sanglante — la lutte pour le titre suprême commence en décembre 2025.