À peine vingt-quatre heures après sa sortie, BALL x PIT a franchi un cap impressionnant en dépassant les 100 000 copies vendues. L’éditeur Devolver Digital et le créateur Kenny Sun, accompagné de son équipe, ont célébré cette performance avec un message enthousiaste sur les réseaux sociaux, confirmant l’excellent démarrage de ce titre aussi chaotique que réjouissant.

Proposé à 14,99€ sur Nintendo Switch, BALL x PIT s’impose déjà comme un succès immédiat après son passage remarqué au Steam Next Fest. Ce roguelite de survie atypique combine casse-briques, fusion de balles et construction de base, pour une expérience aussi frénétique qu’addictive où le joueur doit affronter des hordes d’ennemis tout en reconstruisant la légendaire cité de New Ballbylon.

Au cœur du gameplay, le Ball Fusion System permet de créer des combinaisons explosives à partir de plus de 60 types de balles aléatoires, offrant des centaines de synergies possibles. Le système pousse à l’expérimentation et promet des résultats aussi imprévisibles que spectaculaires.

La progression repose sur l’expansion de New Ballbylon, avec plus de 70 bâtiments à construire, chacun apportant des bonus de gameplay, de nouveaux personnages et des améliorations permanentes. Les héros restés à la base peuvent accomplir des tâches automatisées pour soutenir les expéditions au cœur du Pit, un gouffre truffé de dangers.

Le jeu propose également une diversité d’environnements, allant des déserts arides aux cavernes glacées, en passant par des forêts sauvages. Chaque zone introduit de nouveaux ennemis, des pièges spécifiques et des boss colossaux qui mettront à l’épreuve les réflexes et la stratégie des joueurs.

En explorant les profondeurs, il est possible de recruter d’autres chasseurs de trésors, chacun disposant de mécaniques et de capacités uniques qui transforment l’approche du combat et de la survie. L’expérimentation et l’adaptation sont la clé pour triompher du chaos.

BALL x PIT est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch et arrivera sur Nintendo Switch 2 plus tard cette année. Un lancement éclatant pour ce nouveau phénomène signé Devolver Digital.