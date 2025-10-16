Lors de l’IGN Fan Fest 2025: Fall Edition, l’éditeur Knights Peak et le studio Windup Games ont levé le voile sur un nouveau trailer de gameplay pour Hela, leur prochain jeu d’aventure en monde ouvert. Issu de l’équipe à l’origine de la série Unravel, ce titre inédit promet une expérience poétique et émotive où les joueurs découvriront un univers magique à travers les yeux d’une courageuse petite souris.

Présentée par un membre de l’équipe de développement, cette nouvelle bande-annonce met en avant plusieurs séquences inédites tout en racontant l’histoire d’une vieille sorcière tombée malade. Dans cet univers plein de charme et d’humanité, les souris doivent trouver un remède tout en continuant à aider les habitants du village pendant la convalescence de leur protectrice.

Déjà doublement récompensé à la gamescom 2025 pour les prix de Most Entertaining et Most Wholesome, Hela s’annonce comme une aventure mêlant exploration, réflexion, action et artisanat, avec une forte dimension émotionnelle. Le jeu encourage la découverte libre et la curiosité : les joueurs pourront choisir leur propre voie, tant dans la narration que dans leur manière d’explorer un vaste monde regorgeant de secrets.

Hela proposera également plusieurs options de jeu, permettant d’y jouer en solo, en écran partagé ou encore en ligne jusqu’à quatre joueurs, favorisant la coopération et le partage dans cette odyssée miniature.

Le titre est attendu pour 2026 sur Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5 ainsi que sur PC via Steam et l’Epic Games Store.