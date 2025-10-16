Le studio indépendant Revulo Games a annoncé l’arrivée prochaine de son nouveau jeu House Fighters: Total Mess sur Nintendo Switch, prévue pour le 7 novembre 2025. Ce titre original et nostalgique transforme les maisons en véritables champs de bataille aériens où des avions-jouets s’affrontent dans des duels miniatures pleins de charme et d’énergie.

Dans House Fighters: Total Mess, les joueurs incarnent le lieutenant Green, un jeune pilote plein d’ambition, chargé de venir en aide aux jouets de son quartier. Chaque mission invite à explorer des espaces du quotidien — chambres, cuisines, garages — qui deviennent autant d’arènes de combat. Le joueur devra accomplir diverses tâches, comme aider une maison de poupée à organiser un anniversaire ou assister des constructeurs de blocs dans la réalisation de leur circuit de course.

Le jeu repose sur des mécaniques de vol inversé traditionnelles, avec des contrôles simplifiés pour que tout le monde puisse en profiter. L’accélération, le freinage et les virages s’effectuent intuitivement, tout en tenant compte des collisions : le moindre choc contre un meuble réduit la santé maximale de l’appareil. Les combats permettent d’alterner entre armes primaires et secondaires, et les ennemis vaincus laissent tomber des objets utiles tels que des munitions supplémentaires.

Les joueurs peuvent également ramasser des objets du quotidien — clous, bombes, roquettes — pour s’en servir lors des affrontements aériens. Ces outils permettent aussi d’interagir avec l’environnement : allumer des éléments de décor, faire éclater des ballons ou débloquer de nouveaux passages.

Tout au long de la progression, de nouveaux types d’appareils deviennent disponibles, chacun avec des statistiques propres : efficacité du moteur, poids, solidité de la coque, ou encore maniabilité. Chaque mission réussie offre des récompenses cosmétiques comme des autocollants, des peintures spéciales et des couleurs inédites pour personnaliser son avion.

House Fighters: Total Mess propose 13 missions scénarisées qui plongent le joueur dans une aventure légère et pleine de nostalgie. Avec ses combats aériens dynamiques et ses environnements familiers réinventés, le jeu promet une expérience amusante et accessible où la créativité et la maîtrise du vol miniature se rencontrent dans un joyeux chaos.