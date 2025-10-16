Le créateur de Ninja Gaiden et Dead or Alive tire sa révérence

C’est une nouvelle qui secoue le monde du jeu vidéo avec une rare violence. Tomonobu Itagaki, figure emblématique de l’industrie japonaise, est décédé à l’âge de 58 ans. L’annonce a été rendue publique par un proche, accompagnée d’un message posthume bouleversant rédigé par le créateur lui-même avant sa disparition. Peu d’informations ont été partagées sur les circonstances de son décès, mais son texte laisse entendre qu’il aurait succombé à une maladie contre laquelle il se battait depuis un certain temps.

Itagaki restera à jamais associé à deux franchises majeures qui ont marqué l’histoire du jeu vidéo japonais : Ninja Gaiden et Dead or Alive. Sous son impulsion, Team Ninja avait su redéfinir à la fois l’action nerveuse et le jeu de combat technique au tournant des années 2000. Son sens du rythme, de la mise en scène et du défi avait donné naissance à des œuvres exigeantes, brutales, mais terriblement satisfaisantes pour les joueurs qui acceptaient de se confronter à leur difficulté légendaire.

S’il n’avait plus retrouvé la même aura ces dernières années, notamment après son départ de Tecmo et ses projets moins marquants avec Valhalla Game Studios, Tomonobu Itagaki demeurait une personnalité respectée, un artisan passionné dont le franc-parler et la personnalité sans compromis avaient façonné une légende. Son influence, tant sur la conception du gameplay d’action moderne que sur la philosophie du jeu vidéo japonais, reste indéniable.

Son ultime message, empreint d’une sobriété bouleversante, témoigne d’une lucidité rare face à la mort. « La flamme de ma vie est enfin sur le point de s’éteindre. La publication de ce message signifie que le moment est venu. Je ne suis plus de ce monde. » écrit-il, avant de conclure sur une note à la fois fière et mélancolique : « Je suis fier d’avoir lutté jusqu’au bout en suivant mes convictions. Je n’ai aucun regret. Mais je suis triste de ne pas avoir pu offrir un dernier jeu à mes fans. Je suis désolé. C’est comme ça. »