Les chiffres de ventes de la semaine publiés par Famitsu confirment la domination continue de la Nintendo Switch 2 sur le marché japonais, aussi bien en termes de hardware que de software. Avec plus de 46 800 consoles écoulées, la machine de Nintendo consolide son avance sur l’ensemble de ses concurrentes, alors même que son catalogue multiplie les succès commerciaux.

En tête du classement software, Mario Kart World s’offre un nouveau passage en première position avec 37 502 ventes hebdomadaires, soit une légère progression de 3 % par rapport à la semaine précédente. Le titre cumule désormais près de 1,88 million d’exemplaires vendus depuis sa sortie début juin, confirmant son statut de mastodonte de la console.

Derrière lui, Ghost of Yotei sur PlayStation 5, sorti début octobre, subit une chute marquée de 78 %, enregistrant 26 776 ventes pour un total d’environ 147 000 exemplaires. Malgré un démarrage solide, le jeu d’action narratif de Sony Interactive peine à maintenir son rythme face à la concurrence nippone.

La nouveauté majeure de la semaine, Battlefield 6, fait son entrée à la troisième place avec 23 292 copies vendues sur PS5. Ce lancement honorable montre un certain attrait du public japonais pour les productions occidentales à grand spectacle, même si le titre d’Electronic Arts reste loin des volumes atteints par les productions locales de Nintendo et Bandai Namco.

En quatrième position, la compilation Super Mario Galaxy 1 + 2 sur Switch chute de 58 %, mais continue de séduire avec 20 083 ventes supplémentaires pour un total de 68 348 exemplaires en dix jours. Juste derrière, Little Nightmares III signe un excellent démarrage multi-plateformes : la version Switch affiche 17 806 unités vendues, suivie par les éditions PS5 (7 040) et Switch 2 (6 924). Ces chiffres cumulés traduisent un lancement prometteur pour la série horrifique de Bandai Namco, désormais bien installée dans le paysage du jeu narratif.

Toujours sur Switch 2, Donkey Kong Bananza maintient sa belle endurance, avec 7 420 ventes cette semaine, soit une hausse de 8 %, portant son total à près de 342 000 exemplaires depuis juillet. La console profite d’une dynamique particulièrement solide, nourrie par un line-up diversifié et des licences fortes.

Dans le bas du top 10, Digimon Story: Time Stranger (PS5) continue de s’essouffler avec 6 595 unités vendues (-72 %), tandis que Minecraft sur Switch ferme la marche avec 5 002 ventes, un chiffre impressionnant pour un titre vieux de plus de sept ans et désormais à plus de 4 millions d’exemplaires écoulés au Japon.

Rang Plateforme Titre Ventes Semaine Total Évolution 1 NS2 Mario Kart World 37 502 1 875 397 +3% 2 PS5 Ghost of Yotei 26 776 146 972 -78% 3 PS5 Battlefield 6 23 292 NEW — 4 NSW Super Mario Galaxy 1 + 2 20 083 68 348 -58% 5 NSW Little Nightmares III 17 806 NEW — 6 NS2 Donkey Kong Bananza 7 420 341 755 +8% 7 PS5 Little Nightmares III 7 040 NEW — 8 NS2 Little Nightmares III 6 924 NEW — 9 PS5 Digimon Story: Time Stranger 6 595 30 374 -72% 10 NSW Minecraft 5 002 4 023 112 -8%

Côté ventes de consoles, la Nintendo Switch 2 reste loin devant avec 46 842 unités, contre 23 149 pour la Switch originale et 14 800 pour la PS5 (dont 2 507 unités de PS5 Pro). Le parc total de Switch 2 atteint déjà 2,2 millions de consoles depuis son lancement, une performance remarquable en seulement quelques mois.

La PlayStation 5, bien qu’en recul après la sortie de Ghost of Yotei, conserve une base installée solide de plus de 7 millions d’unités au Japon. À l’inverse, les Xbox Series X|S poursuivent leur discrète trajectoire avec 237 ventes cette semaine, confirmant la marginalité de la marque sur le territoire.

Au total, le marché japonais du jeu vidéo a enregistré 85 045 consoles vendues sur la période, un chiffre en léger retrait par rapport à la semaine précédente, mais supérieur à celui de la même période en 2024.

Une fois de plus, Nintendo règne sans partage, soutenu par le succès durable de Mario Kart World et la solidité commerciale de la Switch 2, tandis que Sony mise sur ses exclusivités pour maintenir la flamme sur PS5. L’automne s’annonce riche, avec encore plusieurs lancements majeurs à venir avant la période des fêtes.