Une nouvelle édition et un pack DLC indépendant dignes du G.O.A.T., avec de nouveaux catcheurs jouables, dont le “Doctor of Thuganomics” John Cena, Brock Lesnar, Ron Cena, et de nombreux autres nouveaux contenus.

2K et Visual Concept lancent aujourd’hui WWE 2K25 Édition Farewell Tour ainsi que le Pack Édition Farewell Tour sur PlayStation 5 et PlayStation 4, Xbox Series X|S etXbox One, PC via Steam, et Nintendo Switch™ 2 *. Hommage au seul et unique John Cena, dont la carrière a pris fin en décembre 2025, le Pack Édition Farewell Tour met à l’honneur plusieurs nouvelles Superstars jouables ainsi que du contenu additionnel célébrant à la fois le dernier chapitre et les débuts inoubliables du règne épique du champion du monde à 17 reprises, un record absolu.

Il y a quatre Superstars jouables dans le Pack Édition Farewell Tour. Deux nouvelles versions de John Cena sont proposées : celle de WrestleMania 41, ainsi que l’emblématique Doctor of Thuganomics, l’alter ego qui a propulsé Cena au rang de Superstar promise à la gloire. L’un des rivaux les plus tenaces et redoutables de Cena tout au long de sa carrière, Brock Lesnar fait son retour dans la franchise WWE 2K avec un look mis à jour, comprenant un chapeau de cow-boy et des cheveux longs. Faisant ses débuts dans la franchise WWE 2K, le personnage de Ron Cena, incarné par R-Truth lors de Saturday Night’s Main Event en hommage à son « héros d’enfance », arbore le célèbre t-shirt rouge et la casquette de baseball iconique, accompagné d’un ensemble de techniques inspiré de celui de Cena. Cinq t-shirts cosmétiques du Farewell Tour complètent le contenu du pack.

WWE 2K254 Édition Farewell Tour est disponible en trois packs :

WWE 2K254 Édition Farewell Tour inclus à la fois le Pack Édition Farewell Tour et WWE 2K25 Édition Bloodline: Disponible à 149,99 € ; Le Pack Édition Farewell Tour ; Le Pack bonus É dition Bloodline , qui inclut les cartes Mattel Elite Series 114 Jey Uso et Mattel Elite “Greatest Hits” Roman Reigns, ainsi que les Superstars jouables. Ce pack comprend des objets cosmétiques pour The Island : un hoodie Family Above All, un t-shirt OTC, un débardeur Yeet et des lunettes de soleil Yeet, disponibles uniquement sur PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2**; Est également inclus le WrestleMania 41 Pack , qui comprend l’arène WrestleMania 41 ainsi que trois Superstars jouables de WrestleMania 41 : Cody Rhodes, Jey Uso et la nouvelle Superstar jouable Aleister Black, disponible dès maintenant pour les joueurs ayant acheté l’ É dition Bloodline ou le Pack WrestleMania 41 . Le Ringside Pass (Season Pass donnant accès aux cinq packs de personnages post-lancement ainsi qu’au Superstar Mega-Boost ) ; Le Pack Rock Nation of Domination , qui comprend une carte Persona Rock Nation of Domination et une Superstar jouable ; Le Pack Bonus Édition Deadman , incluant les cartes Persona Mattel Elite “Greatest Hits” Undertaker et Original Undertaker (‘90) ainsi que les Superstars jouables, un objet utilisable Urn, le cosmétique Undertaker ‘95 Mask pour The Island**, et le manager Brother Love ; Le Pack Wyatt Sicks , un pack bonus comprenant cinq Superstars jouables : Uncle Howdy, Dexter Lumis, Nikki Cross, Joe Gacy et Erick Rowan, ainsi que les cosmétiques masques Uncle Howdy et Nikki Cross pour The Island, disponible uniquement sur PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2** ; 187 500 VC (215 000 VC avec l’Édition Steam uniquement, en remplacement des objets cosmétiques de The Island).

inclus à la fois le et WWE 2K25 Farewell Tour Bundle: Disponible à 89,99 € ; Inclut : Le Pack Édition Farewell Tour ; WWE 2K25 Édition Standard ; 32 500 VC (82,500 VC avec l’Édition Steam uniquement, en remplacement des objets cosmétiques de The Island);

Pack WWE Édition 2K25 Farewell Tour: Disponible à 14,99 € ; Inclut : Superstars jouables : Brock Lesnar, Ron Cena, John Cena WrestleMania 41 et John Cena Doctor of Thuganomics ; Cinq t-shirts cosmétiques John Cena Farewell Tour ; 15 000 VC.



*WWE 2K25, une connexion Internet et un compte 2K (âge minimum variable) sont nécessaires pour accéder au contenu bonus et aux fonctionnalités en ligne, y compris les DLC, The Island et MyFACTION. Consultez www.take2games.com/legal et www.take2games.com/privacy pour plus de détails. Conditions applicables.

**Le contenu de The Island est disponible uniquement sur PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2.

**Basé sur les notes Metacritic sur Xbox au 15 octobre 2025.