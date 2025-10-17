Le jeu encensé par la critique se dote d’une traduction française !

Aujourd’hui, l’éditeur indépendant de jeux narratifs Fellow Traveller et le développeur sunset visitor 斜陽過客 ont annoncé que le jeu d’aventure de science-fiction acclamé par la critique, 1000xRESIST, sortira sur Xbox Game Pass, PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 4 novembre. Les joueurs pourront également profiter de nouvelles traductions, dont le français.

1000xRESIST se déroule dans 1000 ans, alors que la fin de l’humanité est proche. Après l’arrivée d’une mystérieuse race extraterrestre, appelée les occupants, qui a apporté avec elle une terrible maladie, l’humanité a été pratiquement anéantie. Les rares survivants se sont réfugiés sous terre et ont commencé à servir la MÈRE-DE-TOUTES qui règne sur cette nouvelle société.

Le joueur incarne Iris, l’une des six « sœurs » ayant chacune un rôle défini. Elle a une grande responsabilité en tant que Qui-observe et a accès à tous les souvenirs de la MÈRE-DE-TOUTES, y compris à la tragédie qui a vu l’humanité disparaître. Cependant, lorsqu’une autre sœur découvre les mensonges de la MÈRE-DE-TOUTES et est exécutée pour trahison, Iris doit renoncer à tout ce qu’on lui a enseigné et se battre pour découvrir la vérité.

1000xRESIST a été l’un des jeux les plus appréciés de 2024, il a notamment été lauréat du prix Peabody dans la catégorie « Immersive et Interactive », nommé aux prix Hugo and Nebula, et triple nominé à l’Independant Games Festival. Il a de plus figuré dans plusieurs listes des meilleurs jeux de l’année, il a été encensé pour son récit riche, sa bande-son et ses plus de 10 heures de dialogues entièrement doublés. Fellow Traveller et sunset visitor 斜陽過客 sont ravis de savoir que ce titre à succès pourra toucher davantage de joueurs, avec son arrivée sur de nouvelles plateformes et dans de nouvelles langues.