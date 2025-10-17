Le studio qui a ravivé la flamme du beat’em up a convaincu la critique et le public avec Absolum

L’éditeur et co-développeur Dotemu (Streets of Rage 4, TMNT: Shredder’s Revenge), aux côtés de ses co-développeurs Guard Crush Games (Streets of Rage 4, Streets of Fury EX) et Supamonks, annonce aujourd’hui avoir dépassé les 200 000 exemplaires vendus en une semaine pour le jeu d’action roguelite fantasy Absolum.

Absolum est la première licence originale de Dotemu. Ce rogue ‘em up indépendant, jouable seul comme en coopération, offre une évolution moderniste du jeu d’action à l’ancienne avec des combats tonitruants, un scénario riche et une très grande rejouabilité. Il est disponible sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 au prix de 24,99 €. (https://playabsolum.com/)

Avec ses différents chemins intriqués à explorer, ses quêtes passionnantes à réaliser et ses personnages intrigants à rencontrer, le tout ponctué de combats de boss tonitruants, Absolum offre un véritable conte fantasy doublé d’une aventure exigeante qui convoque les grands classiques du genre, tels que Golden Axe et Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara. Débloquez des objets, des quêtes et des améliorations permanentes à mesure que vous arpentez l’univers fascinant d’Absolum. Vous voilà face à un creuset de variété, d’émotions, de rythme et de défis passionnants.

Absolum offre un univers et un casting captivants, créés collaborativement grâce au talent magistral du studio d’animation Supamonks (Rabbids Invasion: Mission to Mars). Ce mélange de combats arcades au corps à corps et de magie, avec des contres, des capacités à améliorer et des personnages jouables originaux et surpuissants, est propulsé par une quête grandiose, aux enjeux élevés, sur un ensemble de décors conçus à la main.