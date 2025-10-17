Marvelous vient de déployer la mise à jour 1.1.1 de Daemon X Machina: Titanic Scion, la seconde expansion gratuite du jeu depuis son lancement. Cette nouvelle version est dès à présent disponible sur Nintendo Switch 2, et apporte du contenu inédit ainsi qu’un large éventail d’ajustements et de correctifs.

Cette mise à jour introduit deux nouveaux boss : Lapis Lacrima RT: Ω et Cybele RT: Ω, désormais intégrés au simulateur de combat du QG via les missions “Battle Lapis Lacrima RT: Ω” et “Battle Cybele RT: Ω”. Ces affrontements viennent enrichir le contenu de haut niveau du jeu, offrant de nouveaux défis aux pilotes aguerris.

Plusieurs améliorations ont également été apportées à l’expérience de jeu. Il est désormais possible, dans le menu Edit Appearance, de désactiver les mutations visibles après avoir débloqué la Fusion. Le simulateur de rematch bénéficie lui aussi d’un ajout notable : un événement permettant d’affronter à tout moment le boss Zeruchroar, pour celles et ceux qui souhaitent perfectionner leur maîtrise.

Parmi les autres ajouts, on note la présence d’un Stray équipé du Revenger après la mission “Subject: Codename: Shadow Taker”, ainsi qu’un Immortal disposant des données de développement du Strider X après avoir terminé la mission “Subject: My buddy Strider’s in trouble! ;_;” et bouclé le jeu. De plus, les requêtes de mission d’Angel peuvent désormais être rejouées après la fin de l’aventure, une option appréciable pour les complétionnistes.

Côté correctifs, Marvelous a corrigé une série de bugs affectant aussi bien les missions que les combats. Parmi les problèmes résolus, on retrouve un souci d’affichage de la mission “Subject: Investigate Zeruchroar”, des boss qui restaient inactifs, des effets de particules d’Arsenal persistants, ou encore une duplication d’armes lors de l’obtention du Gun Vambrace. Les développeurs ont également réglé des anomalies liées au butin des Dreadnoughts, à des objets sans nom, ainsi qu’à un ralentissement lors des combats contre Cybele. Enfin, le problème provoquant la présence de deux versions d’Iris dans la base a été éliminé.

Nouveaux Boss

Lapis Lacrima RT: Ω et Cybele RT: Ω ont été ajoutés comme nouveaux ennemis de type boss.

et ont été ajoutés comme nouveaux ennemis de type boss. Les missions « Battle Lapis Lacrima RT: Ω » et « Battle Cybele RT: Ω » ont été ajoutées au Simulateur de Revanche de la base.

Ajouts et ajustements

Ajout d’une fonction dans “Modifier l’apparence” (EDIT APPEARANCE) permettant de désactiver les mutations visibles après avoir débloqué la Fusion.

permettant de après avoir débloqué la Fusion. Ajout d’un événement dans le Simulateur de Revanche permettant d’affronter le boss d’événement Zeruchroar à tout moment.

permettant d’affronter le à tout moment. Ajout d’un Stray équipé du Revenger après avoir terminé la mission « Sujet : Nom de code : Shadow Taker » .

après avoir terminé la mission . Ajout d’un Immortal contenant les données de développement du Strider X après avoir terminé la mission « Sujet : Mon pote Strider a des ennuis ! ;_; » et terminé le jeu .

après avoir terminé la mission et . Correction permettant de rendre jouables les requêtes de mission d’Angel après avoir fini le jeu.

