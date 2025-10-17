L’éditeur et développeur derrière Full Metal Schoolgirl dévoile aujourd’hui la bande-annonce de lancement de son action-shooter futuriste, à quelques jours seulement de son arrivée sur Nintendo Switch 2. Le trailer offre un nouvel aperçu de ce jeu d’action explosif au style aussi brutal que satirique, où une héroïne mi-femme, mi-machine mène une croisade sanglante contre le monde du travail.

L’histoire prend place en 2089, au sein d’une Fédération Unifiée du Japon devenue une superpuissance industrielle. Le pays, symbole d’une productivité extrême, glorifie le travail 24 heures sur 24. Au cœur de cette société malade règne une seule et unique mégacorporation, moteur de toute l’économie, de l’industrie et du système social. C’est dans ce contexte qu’une écolière entièrement mécanisée se soulève contre l’oppression et fait irruption dans le gratte-ciel de l’entreprise pour semer le chaos à coups de balles et de sabre énergétique.

Le joueur incarne cette cyborg vengeresse, une héroïne implacable décidée à faire tomber la gigantesque entreprise Meternal Jobz, responsable de l’asservissement des masses. Face à elle se dressent les “Working Dead”, des employés zombifiés par leur loyauté envers la société, prêts à se battre jusqu’à la mort pour leur patron. Leur nombre ne cesse d’augmenter à mesure que la machine à exploiter tourne à plein régime — mais aucune pitié n’est permise : tout doit être réduit en ferraille.

L’action se déroule dans une tour de 100 étages, chaque niveau représentant un champ de bataille en constante mutation. Le PDG maléfique attend au sommet, tandis que la structure du gratte-ciel se reconfigure à chaque tentative. Systèmes de sécurité, pièges et ennemis imprévisibles transforment chaque ascension en un combat aussi nerveux que stratégique.

Un aspect singulier du jeu repose sur son système de combat diffusé en direct : chaque affrontement est retransmis comme un livestream, où les spectateurs peuvent encourager et soutenir l’héroïne. Les dons obtenus au fil de la progression permettent d’améliorer son équipement, ses armes et ses capacités mécaniques. Plus les combats attirent de public, plus les récompenses augmentent, offrant une boucle de progression motivante et originale.

Les matériaux et programmes d’amélioration récupérés sur les ennemis ou dans les coffres permettent de personnaliser la Machine Girl selon plus d’une centaine d’éléments de base. Chaque partie offre ainsi de nouvelles combinaisons, armes et stratégies à tester pour atteindre les sommets de la tour infernale.