Après avoir conquis le Japon, HORI Guitar Life for Nintendo Switch s’apprête à faire ses débuts en dehors de l’archipel. Prévu pour le 15 décembre 2025, ce bundle unique mêlant instrument connecté et logiciel éducatif promet de transformer la console hybride de Nintendo en véritable salle de cours musicale. Pour le moment, le jeu n’est annoncé qu’aux USA.

Si vous avez déjà joué à des titres comme Guitar Hero ou Rocksmith, Guitar Life va encore plus loin : ici, il ne s’agit pas de jouer pour le score, mais bien d’apprendre à jouer de la guitare dans la vraie vie.

Développé par HORI, le célèbre fabricant d’accessoires officiels Nintendo, le contrôleur de Guitar Life a été conçu pour reproduire fidèlement les sensations d’une guitare acoustique. L’instrument est doté de cordes sensibles à la pression, permettant de détecter avec précision la force et la position des doigts, et il est livré avec un véritable médiator pour un jeu plus naturel.

Le design ergonomique assure une prise en main confortable, même lors de longues sessions d’apprentissage. Chaque note jouée est reconnue par le logiciel, qui vous guide pas à pas dans votre progression musicale.

Le jeu Guitar Life n’est pas un simple simulateur : il propose un programme d’enseignement structuré, avec suivi des progrès, évaluation des compétences et entraînements réguliers pour améliorer votre niveau.

Vous y trouverez cinq modes principaux :

Lesson Mode : Apprenez les accords et les techniques de base avec votre instructeur virtuel, la mascotte Horichi .

Free Play Mode : Jouez librement, sans contraintes, pour mettre en pratique vos acquis et improviser.

Musical Performance : Interprétez une sélection de chansons populaires sous licence , spécialement intégrées pour la version internationale.

⚡ Chord Run : Maintenez la santé de votre personnage Horichi en enchaînant les bons accords dans différents niveaux de difficulté (Facile, Normal, Infini).

Rhythm Riff : Entraînez-vous aux rythmes et aux progressions d'accords emblématiques avec un second instructeur, Canon, pour perfectionner votre jeu.

Pour rendre l’apprentissage plus amusant, HORI Guitar Life inclut une sélection de chansons sous licence et de classiques du domaine public, couvrant plusieurs styles : country, rock, folk et pop.

Voici la liste complète des morceaux inclus :

Titres inclus dans Guitar Life Sweet Home Alabama – Lynyrd Skynyrd Amarillo by Morning – George Strait Breakfast at Tiffany’s – Deep Blue Something Closing Time – Semisonic So Far Away – Dire Straits Born to Be Wild – Steppenwolf Ramblin’ Man – The Allman Brothers Band Rhinestone Cowboy – Glen Campbell Absolutely (Story of a Girl) – Nine Days China Grove – The Doobie Brothers Happy Birthday to You Twinkle Twinkle Little Star Jingle Bells

Une sélection éclectique, parfaite pour débuter et maîtriser des accords essentiels avant de passer à des morceaux plus complexes.