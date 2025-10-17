Prenez votre place parmi les héros de Talamh avec ces superbes éditions Standard et Collector.

Silver Lining Interactive, Dotemu, Guard Crush Games, Supamonks et Maximum Entertainment France ont le plaisir d’annoncer aujourd’hui la sortie des superbes éditions physiques du beat ’em up roguelite Absolum, disponibles dès maintenant sur Nintendo Switch et Playstation 5. La sortie physique fait suite à la version numérique d’Absolum acclamée par la critique, offrant aux joueurs et aux collectionneurs des combats à défilement horizontal rapide et fluide mêlés à une profondeur stratégique de type roguelite.

Une collaboration légendaire

Les créateurs de Streets of Rage 4 vous invitent à entrer dans l’univers riche et périlleux de Talamh, afin de vivre des rencontres explosives, effectuer des combos magistraux et suivre une histoire captivante, rendus vivants grâce à l’animation et au design visuel époustouflants de Supamonks.

L’édition spéciale : un trésor pour les collectionneurs

Tandis que l’édition Standard propose en plus du jeu complet bourré d’action sa bande-son numérique, l’édition Spéciale est un ajout incontournable pour les fans qui recherchent l’expérience physique ultime.

Présentée dans un coffret collector remarquable, cette édition comprend :

4 épinglettes métalliques exclusives – Représentant les personnages emblématiques d’Absolum.

Un livret d’illustrations en couleurs – Des illustrations et des concepts artistiques époustouflants.

Une illustration de qualité poster – Une impression éclatante qui capture l’univers de Talamh.

4 cartes à collectionner représentant vos héros préférés.

Entrez dans Talamh : un monde au bord du gouffre.

Le tyrannique Roi Soleil Azra règne par la terreur, asservissant les mages et soumettant Talamh à sa volonté. Dans l’ombre, des héros rebelles, dont Galandra, Karl, Brome et Cider, se soulèvent pour contester son pouvoir. Chaque personnage dispose de capacités uniques et de techniques de combat dévastatrices, offrant aux joueurs des possibilités tactiques infinies.

Une action « rogue ’em up » comme jamais auparavant

Absolum réinvente le beat ’em up avec des mécanismes roguelite. Les joueurs peuvent :