Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Nintendo aurait demandé à ses partenaires mondiaux d’augmenter considérablement la cadence de production de la Switch 2, avec un objectif colossal de 25 millions d’unités produites d’ici le 31 mars 2026. Si ce chiffre se confirme, il s’agirait d’une première année historique pour la console hybride nouvelle génération du constructeur japonais.

D’après les informations obtenues par le média, Nintendo souhaiterait anticiper une demande extrêmement forte, notamment pendant la période des fêtes de fin d’année, et maximiser les ventes sur tous les marchés. L’entreprise viserait à dépasser les prévisions des analystes, qui tablaient jusqu’ici sur 17,6 millions de consoles vendues au cours de la première année fiscale. Avec un tel volume de production, les ventes pourraient aisément atteindre les 20 millions d’exemplaires expédiés, voire plus selon les estimations des partenaires d’assemblage.

Bloomberg cite des sources proches du dossier, affirmant que la Switch 2 aurait déjà écoulé 5,8 millions d’unités durant son premier mois de lancement mondial, soit plus du double des ventes initiales de la première Switch, qui s’étaient établies à 2,7 millions sur la même période. Une performance spectaculaire qui témoigne d’un engouement massif pour la nouvelle console.

Les analystes du secteur, comme Nathan Naidu de Bloomberg Intelligence, estiment que cette stratégie « confirme que l’objectif officiel de 15 millions d’unités vendues est très conservateur » et qu’une révision à la hausse des prévisions semble inévitable dans les prochains mois.

Malgré quelques polémiques récentes autour du format Game-Key, ou encore du prix de certains accessoires, Nintendo semble bien décidé à profiter du momentum et à solidifier sa position dominante sur le marché. Les précommandes massives et les ruptures de stock observées dans plusieurs régions semblent d’ailleurs confirmer la tendance.

Au Japon, l’action Nintendo a progressé de 2,6 % à la Bourse de Tokyo à la suite de ces rumeurs, marquant une hausse globale de plus de 50 % sur un an. Les investisseurs, visiblement confiants, misent sur une croissance annuelle du chiffre d’affaires estimée à +68 %, soutenue par le succès commercial de la Switch 2 et de titres majeurs comme Légendes Pokémon Z-A, prévu pour la fin d’année.

Enfin, selon des sources internes relayées par Bloomberg, la firme de Kyoto aurait également doublé son budget marketing mondial, multipliant les campagnes publicitaires, notamment à la télévision et dans les espaces publics. Nintendo semble plus que jamais déterminé à faire de la Switch 2 la console la plus vendue de son histoire, dès sa première année sur le marché.