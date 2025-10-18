Douze ans. C’est le temps qu’il a fallu pour que Kalos, cette région chérie des fans de Pokémon X et Y, nous ouvre à nouveau ses portes. Annoncé dans un élan de nostalgie et de promesses, Pokémon Legends: Z-A débarque sur Nintendo Switch 2 avec l’ambition de réinventer une seconde fois la formule initiée par le génial Legends: Arceus. Après des dizaines d’heures passées à arpenter les rues de Lumiose City, une question persiste : Game Freak a-t-il réussi son pari ? La réponse est nuancée, mais résolument tournée vers l’avenir.

Le renouveau tant attendu de la licence ?

Développé par Game Freak et édité par The Pokémon Company, Pokémon Legends: Z-A est la seconde pierre de cette sous-série « Legends » qui se donne pour mission d’explorer le passé (ou des angles narratifs inédits) des régions existantes, tout en bousculant les codes gameplay établis. Si Arceus se concentrait sur l’exploration et le frisson de la capture dans un Sinnoh ancestral, Z-A opère un virage à 180 degrés en se focalisant presque entièrement sur l’urbain et le combat.

On incarne un(e) jeune touriste de Lumiose City, une métropole en plein renouveau, qui rejoint la petite équipe de « Team MZ ». Leur mission ? Apaiser la menace des Méga-Évolutions Incontrôlées (dites Ferox), un phénomène mystérieux qui frappe les Pokémon sauvages de la ville. En parallèle, nos soirées sont consacrées au « Royale Z-A », un tournoi de combat de rue où les dresseurs s’affrontent pour gravir les échelons (du rang Z au rang A) et voir leur vœu le plus cher exaucé.

La narration est un point fort pour les fans de la sixième génération. Z-A agit comme une sorte de suite spirituelle à X et Y, explorant les conséquences des événements passés et approfondissant le lore autour de Zygarde, le gardien de l’équilibre. L’histoire aborde des thèmes sérieux comme l’héritage, la rédemption et la cohabitation entre l’humain et le Pokémon en milieu urbain. La distribution de personnages secondaires, notamment les membres attachants et querelleurs de la Team MZ, est l’une des plus réussies de la série.

Malgré un climax explosif que nous ne spoilerons pas, on regrette toutefois un certain manque d’émotion dans la narration, notamment à cause de l’absence totale de doublage vocal, qui rend certains monologues un peu froids.

Une révolution au combat

C’est ici que Pokémon Legends: Z-A frappe le plus fort et justifie pleinement son existence. Exit le tour par tour traditionnel, place à l’action en temps réel ! Lors d’un combat, on contrôle notre dresseur qui se déplace librement sur le terrain de bataille, tandis que notre Pokémon nous suit et exécute nos ordres. Chaque capacité est associée à un temps de recharge, à la manière d’un Xenoblade. La limite des PP a disparu.

Ce changement est absolument radical et sublime l’expérience de combat. On ne pense plus seulement aux faiblesses de types, mais aussi à la distance des attaques, à la vitesse de notre Pokémon, à la géographie de l’espace de combat et au timing. Lancer un « Laser Glace » à distance pour garder l’avantage, ou risquer une « Morsure » plus puissante mais qui nous expose ? Utiliser « Tomberoche » pour bloquer un passage ou « Toxik » pour empoisonner une zone ? La stratégie est désormais tactile et instinctive.

Ce système trouve son apogée dans deux types de confrontations :

Les Méga-Évolutions Ferox : Véritables boss à la manière de raids MMO, ils exigent d’esquiver des motifs d’attaque, de repérer des ouvertures et d’utiliser notre propre Méga-Évolution pour infliger des dégâts massifs. C’est engageant, spectaculaire et bien plus satisfaisant que les combats contre les Nobles Pokémon d’Arceus.

: Véritables boss à la manière de raids MMO, ils exigent d’esquiver des motifs d’attaque, de repérer des ouvertures et d’utiliser notre propre Méga-Évolution pour infliger des dégâts massifs. C’est engageant, spectaculaire et bien plus satisfaisant que les combats contre les Nobles Pokémon d’Arceus. Le Royale Z-A : La nuit, des zones de Lumiose City se transforment en arènes sauvages. On y affronte d’autres dresseurs en visant les attaques surprises pour prendre l’avantage. Les « Cartes Bonus », qui offrent des récompenses pour des conditions spécifiques (mettre K.O. avec des capacités « Plus », endormir un adversaire, etc.), ajoutent une couche de défi supplémentaire très appréciable.

La capture, bien que reprenant le système fluide et rapide d’Arceus, passe clairement au second plan. On capture toujours en lançant des Poké Balls en pleine action, mais l’accent est mis sur le combat.

La maniabilité est excellente. Se déplacer dans Lumiose City est un plaisir, grâce à une verticalité bien exploitée. On grimpe aux échelles et aux échafaudages, on saute de toits en toits pour trouver des objets secrets ou des Pokémon rares. Certaines missions secondaires jouent intelligemment avec cette dimension, comme poursuivre un Emolga sur les toits ou battre le record d’escalade d’un Grenousse.

Cependant, le cadre unique de Lumiose City est à la fois une force et une faiblesse. La ville est dense, vivante, pleine de recoins à découvrir et de petites histoires touchantes qui renforcent l’immersion. Mais au bout d’une dizaine d’heures, on a fait le tour. Le sentiment de découverte et de magie qui caractérisait Arceus et ses vastes étendues s’émousse. Les « Zones Sauvages », de petits parcs ou rues cloîtrées où les Pokémon apparaissent, sont une solution pragmatique mais décevante. Elles manquent d’âme et de variété, surtout quand on croise des Pokémon « sauvages » bien plus organiquement intégrés dans le décor urbain, comme un Mucuscule s’abritant sous un pont.

Une réalisation technique à la hauteur, enfin

La bande-son est tout simplement excellente. Les thèmes de combat, notamment ceux du Royale Z-A et des boss, sont épiques et restent en tête. C’est l’une des meilleures OST de la série.

Côté technique, c’est le grand écart. Sur Nintendo Switch 2, le jeu tourne de manière exemplaire, avec un framerate stable à 60fps et des temps de chargement quasi-inexistants. C’est un soulagement après les performances catastrophiques de Scarlet et Violet.

Si la direction artistique et les designs des personnages sont réussis, le moteur visuel manque cruellement de finesse. Les textures sont souvent plates, les ombres un poil baveuses, et les fenêtres des bâtiments ne sont que des images 2D collées sur les murs. Le jeu n’est pas moche, mais il manque de vibrance, surtout en comparaison avec New Pokémon Snap. On reste avec l’impression que la licence pourrait, et devrait, visuellement faire mieux.

Comptez entre 25 et 30 heures pour venir à bout de l’histoire principale et réaliser une bonne partie des missions secondaires de Pokémon Legends: Z-A. Le Pokédex, bien que moins varié que dans un jeu traditionnel, et la quête des Méga-Gemmes offrent un bon contenu post-game. Les fans de compétition trouveront également leur bonheur à perfectionner leurs équipes pour le Royale Z-A. La durée de vie est honorable, mais elle repose entièrement sur votre appétence pour le nouveau système de combat.