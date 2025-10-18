Bonne nouvelle pour les joueurs : deux titres majeurs de la précédente génération de la console viennent d’être entièrement réparés et rendus compatibles avec la Nintendo Switch 2. Les jeux concernés sont Star Wars: Knights of the Old Republic II (Aspyr) et Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (Electronic Arts), désormais fonctionnels et téléchargeables sur le nouvel eShop.

Depuis la sortie de la Switch 2, plusieurs jeux issus de la Switch 1 ont présenté des problèmes de compatibilité, allant de simples bugs visuels à des crashs complets. Mais dans le cas de ces deux titres, la situation était plus grave : ils étaient considérés comme “non compatibles”, c’est-à-dire impossibles à lancer sur la nouvelle console, et avaient même été temporairement retirés du Nintendo eShop S2.

Grâce à une mise à jour logicielle spécifique, désormais disponible au téléchargement, les deux jeux fonctionnent à présent normalement. Il est donc recommandé de télécharger la dernière version de chaque titre avant de les relancer sur votre Switch 2.

Ce qui rend cette correction particulièrement intéressante, c’est qu’elle n’est pas liée à une mise à jour du firmware de la console, comme c’était le cas jusqu’à présent pour la rétrocompatibilité.

Traditionnellement, Nintendo regroupait les ajustements de compatibilité au sein des mises à jour système majeures de la Switch 2, corrigeant plusieurs titres d’un coup. Ici, les correctifs ont été déployés directement par les éditeurs eux-mêmes (Aspyr et EA), ce qui confirme que les jeux peuvent désormais être patchés individuellement, sans attendre une intervention globale de Nintendo.

C’est un changement de politique technique important, qui pourrait accélérer la restauration de nombreux jeux encore défectueux sur la nouvelle console.