The Elf on the Shelf®, le célèbre héros du ​Santaverse™, arrive sur consoles et PC dans un jeu d’aventure et de plateformes en 2D au pôle Nord !​

The Lumistella Company​, la société à l’origine du merveilleux Santaverse™ et de la tradition The Elf on the Shelf®, et ​Outright Games, éditeur mondial de divertissements interactifs pour toute la famille, viennent d’annoncer que The Elf on the Shelf: Christmas Heroes est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC (Steam et Microsoft Store).

Premier jeu vidéo mettant en scène le célèbre lutin éclaireur sur consoles et PC, The Elf on the Shelf: Christmas Heroes célèbre le 20e anniversaire de ce personnage emblématique avec une aventure en 2D mêlant énigmes et plateformes, idéale pour toute la famille.

« Nous sommes impatients de faire découvrir aux familles du monde entier, la magie du pôle Nord avec Christmas Heroes, » explique Chanda Bell, cofondatrice et codirectrice de The Lumistella Company. « Depuis notre création, notre objectif est de faire vivre nos personnages et nos histoires au plus grand nombre. Avec ce jeu, les familles vont pouvoir plonger au cœur de la magie de Noël au travers d’énigmes amusantes, de phases d’exploration dans l’atelier du père Noël et de moments festifs à partager. Ce jeu vous fera vivre une aventure inoubliable. »

The Elf on the Shelf: Christmas Heroes invite les joueurs de tout âge à plonger dans un monde festif empreint de la magie de Noël, pour incarner un apprenti lutin éclaireur. D’un terrain d’entraînement animé à l’atelier du père Noël, chacun des 24 niveaux permet aux joueurs d’explorer le pôle Nord et de vivre une expérience immersive remplie d’énigmes amusantes, de défis remplis d’obstacles en forme de cookies et de merveilleux mini-jeux conçus pour le plaisir des petits et des grands. Grâce à des commandes simples et à des fonctionnalités d’accessibilité comme la récupération automatique et un mode Invincibilité, même les plus jeunes peuvent participer à la fête et savourer le bonheur de sauver Noël.

Synonyme de magie de Noël depuis deux décennies, The Lumistella Company a su conquérir les familles du monde entier. La tradition The Elf on the Shelf stimule la créativité et l’imagination et rapproche toute la famille pendant la saison des fêtes. Avec plus de 31 millions de lutins éclaireurs et de produits dérivés vendus dans le monde et une présence dans 29 pays, The Lumistella Company répand la joie et la bonne humeur au travers de ses narrations immersives, de ses innovations, de ses expériences et de ses produits. Avec le lancement de Chrismas Heroes, l’histoire continue dans un format interactif qui invite les joueurs à retrouver l’esprit de Noël et à vivre la tradition comme jamais auparavant.