Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
- Tayutama: It’s Happy Days – 3.8GB
- Death Frame – 3.3GB
- Sports Camp: A 35-Game Adventure – 2.8GB
- Windborn: Echoes of the Night – 2.8GB
- Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed – 2.3GB
- Sedap: A Culinary Adventure – 1.8GB
- GiLGuL – 1.8GB
- Plants vs. Zombies: Replanted – 1.6GB
- Fast & Furious: Arcade Edition – 1.6GB
- OFC: Ultimate Fighting Club – 1.6GB
- Cave of Illusions: Twistyland – 1.5GB
- Dora: Rainforest Rescue – 1.4GB
- Chicken Run: Eggstraction – 1.2GB
- The Good Old Days – 1.1GB
- Quit Today – 1.1GB
- Shroomtopia – 1.1GB
- SuchArt: Genius Artist Simulator – 1008MB
- Acre Crisis – 907MB
- Reus 2 – 776MB
- Dreamed Away – 736MB
- Mannequin Mayhem – Physics Ragdoll Shooter – 694MB
- Oil Refinery – The Simulation – 655MB
- Zumba – Marble Zombie Invasion – 608MB
- Sub-Structure 17: White Knuckle Ascent – 589MB
- The Quarantine Sector – 574MB
- Becastled – 546MB
- Escape Game The Edo Period – 399MB
- Coralina – 386MB
- Gruniożerca Trilogy – 377MB
- Unfair Rampage: Knightfall – 369MB
- Murder Inc – 324MB
- Run Chicken, Run – 316MB
- Mystic Beauty – Anime Shift Puzzles – 217MB
- Steampunch: Lost Tombs – 187MB
- Udon Road to Mastery – 182MB
- Grand Poker Casino – 179MB
- Find It, Detective – 172MB
- Gnomdom – 161MB
- Coloree – 135MB
- Merge Match March – 117MB
- Redex – 73MB
- Claim The Forest – 68MB
- Bananitro – 65MB
- INC: The Beginning – 39MB
Laisser un commentaire