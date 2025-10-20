L’éditeur Edia continue son travail de préservation du patrimoine vidéoludique japonais avec l’annonce de Telenet Fuku-Bukuro, une nouvelle compilation de jeux rétro prévue sur Nintendo Switch. La sortie est programmée au 22 janvier 2026 au Japon, au prix de 8 580 yens (taxes incluses).

Cette collection regroupe six titres cultes développés à l’origine par Telenet Japan sur PC Engine, tous portés fidèlement pour la console hybride de Nintendo.

Liste complète des jeux inclus

Titre Date de sortie originale Plateforme d’origine Dekoboko Densetsu 2 novembre 1990 PC Engine High Grenadier 12 avril 1991 PC Engine Lady Phantom 29 novembre 1991 PC Engine Naritore 20 décembre 1991 PC Engine Pop’n Magic 24 juillet 1992 PC Engine Travel Epule 4 septembre 1992 PC Engine

Telenet Fuku-Bukuro (qui signifie littéralement “sac mystère Telenet”) rend hommage à une partie emblématique du catalogue Telenet Japan, studio actif à la fin des années 80 et au début des années 90. Les jeux inclus couvrent plusieurs genres – stratégie, aventure, RPG et action – et sont présentés ici dans des ports fidèles aux versions originales PC Engine.

Cette collection suit la même approche que les précédentes initiatives d’Edia, comme les compilations Telenet Shooting Collection ou Valis: The Fantasm Soldier Collection, qui proposaient des jeux restaurés et optimisés pour Nintendo Switch tout en conservant leur charme d’époque.

Avec Telenet Fuku-Bukuro, Edia poursuit son travail de préservation du patrimoine vidéoludique japonais, en redonnant vie à des jeux jusque-là inaccessibles hors du Japon. Les fans de rétro-gaming retrouveront notamment Lady Phantom, un jeu de stratégie culte mêlant tactique et ambiance futuriste, ou encore Pop’n Magic, un puzzle-game coloré qui a marqué les amateurs du genre sur PC Engine.

Même si aucune localisation occidentale n’a encore été annoncée, le format de compilation d’Edia laisse espérer une sortie internationale ultérieure, comme cela fut le cas pour d’autres collections du même éditeur.