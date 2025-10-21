Après avoir conquis les joueurs sur PC, PlayStation et Xbox, Achilles: Survivor s’apprête à débarquer sur Nintendo Switch le 30 octobre 2025. Développé par le studio polonais Dark Point Games, ce roguelite d’action inspiré de la mythologie grecque promet une expérience explosive entre combat, survie et stratégie.

Dans ce bullet heaven au rythme effréné, le joueur incarne Achille, revenu d’entre les morts pour défier Hadès et son armée des enfers. Condamné à une éternité de tourments après la guerre de Troie, le héros parvient à s’échapper du Tartare en libérant d’autres âmes perdues — y compris celles qu’il avait lui-même envoyées à la mort. Hadès, furieux de cette trahison, jure de le ramener dans les profondeurs de l’Underworld. La bataille pour la survie des héros de la Grèce antique peut alors commencer.

L’une des particularités d’Achilles: Survivor réside dans son mécanisme de construction stratégique, inédit pour le genre. En plus de combattre des vagues d’ennemis toujours plus redoutables, les joueurs peuvent ériger des structures offensives ou défensives : autels de soin, tours d’attaque ou invocations d’alliés capables de renverser l’issue du combat. Ce système ajoute une dimension tactique unique, entre chaos et planification.

Grâce à sa phase d’accès anticipé sur Steam, Dark Point Games a peaufiné le jeu main dans la main avec sa communauté. Le résultat ? Une version Switch intégrant tous les ajouts réalisés depuis : nouveaux héros légendaires, pouvoirs divins, boss colossaux, royaumes mythiques, structures inédites et modes de jeu variés.

Achilles: Survivor proposera plus de 15 survivants jouables, chacun doté de compétences et de styles distincts, ainsi qu’un système de progression permanente permettant de devenir plus fort après chaque tentative, même en cas d’échec. Trois modes de jeu seront disponibles : normal, rapide et infini. Visuellement, le jeu transporte les joueurs à travers quatre royaumes mythologiques inspirés de Achilles: Legends Untold : des plages venteuses de la Grèce antique aux remparts de Troie, jusqu’aux profondeurs du Tartare.