Black Smoke Studios et Firedrake Games ont confirmé la date de sortie de Desert Race Adventures sur Nintendo Switch. Les joueurs pourront s’élancer sur les pistes sablonneuses dès le 18 novembre 2025, dans ce jeu de rallye stratégique au parfum rétro.

Annoncé pour la console hybride en avril dernier, Desert Race Adventures combine gestion, stratégie et roguelike dans un univers inspiré des grandes traversées automobiles d’antan. Le titre propose une expérience où la conduite ne suffit pas : chaque choix compte, qu’il s’agisse de gérer ses ressources, de recruter son équipage ou d’affronter les imprévus de la route.

Le principe repose sur un concept simple mais exigeant : traverser l’Europe et l’Afrique en rallye, en veillant à la santé de votre équipe et à l’état de votre véhicule. Le carburant, la nourriture et les pièces détachées deviennent vos ressources vitales. Les décisions prises au fil du trajet détermineront votre réussite ou votre échec.

La route est semée d’embûches : conditions météorologiques changeantes, pannes mécaniques, rencontres inattendues ou obstacles naturels. Chaque événement pourra vous avantager… ou vous ralentir brutalement. Le jeu encourage ainsi la prise de décision tactique et la gestion du risque, tout en conservant un rythme dynamique.

Sur le plan visuel, Desert Race Adventures revendique un style rétro minutieusement travaillé, mêlant pixel art soigné et mécaniques modernes. Cette approche esthétique évoque les jeux d’aventure et de course des années 1990, tout en intégrant des systèmes de progression et de rejouabilité actuels.

La dimension roguelike renforce cet aspect : aucune course ne ressemble à la précédente. Chaque combinaison de pilotes, chaque itinéraire et chaque événement génèrent une aventure unique, garantissant une forte rejouabilité et une expérience sans cesse renouvelée.