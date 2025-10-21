Après plusieurs années d’attente, The Gecko Gods ajuste enfin sa date de sortie : le charmant jeu d’exploration et de réflexion sortira désormais simultanément sur PC et consoles au premier trimestre 2026. Le studio précise avoir pris cette décision afin d’assurer une expérience optimale pour tous les joueurs, sans exclusivité ni attente supplémentaire selon la plateforme.

L’équipe remercie d’ailleurs sa communauté pour sa patience, rappelant que ce report vise un seul objectif : livrer un jeu complet, soigné et fidèle à la vision initiale. « Nous ne voulons pas précipiter une version inachevée, mais offrir quelque chose de réfléchi, d’unique et de spécial », indique le studio dans son communiqué.

Dans The Gecko Gods, vous incarnez un petit gecko curieux capable d’escalader presque toutes les surfaces. Entre exploration libre et énigmes environnementales, le joueur parcourt un archipel baigné de lumière, découvre des ruines oubliées et tente de sauver un ami disparu. Le gameplay se distingue par sa fluidité et son atmosphère apaisante, portée par une bande-son originale tout en douceur.

Chaque île offre son lot de secrets, de temples cachés et de mécanismes anciens à déchiffrer. Vous pourrez grimper, glisser, résoudre des puzzles ingénieux et même déguster quelques insectes pour reprendre des forces. Le titre mise avant tout sur la liberté et la sérénité, offrant la possibilité de jouer à son rythme — que ce soit pour la contemplation, la collecte d’objets ou la résolution d’énigmes plus complexes.

Véritable invitation à l’évasion, The Gecko Gods s’annonce comme une expérience poétique et reposante, à la croisée entre exploration, réflexion et émerveillement. Sortie prévue pour le premier trimestre 2026 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 et 5, Xbox Series X|S et PC.