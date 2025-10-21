Le studio indépendant Lupio Studios a officialisé la sortie de The Last Worlds: Crossed Souls sur Nintendo Switch, aux côtés des versions PlayStation 5, Xbox Series X et PC. Attendu pour 2026, ce RPG en monde ouvert promet une aventure riche et poétique portée par un univers mystérieux et des mécaniques de jeu profondes.

Né de la passion de trois frères italiens – Pasquale, Vittorio et Matteo Lupio – le projet s’est rapidement imposé comme une réussite sur Kickstarter, atteignant son objectif de financement de 10 000 dollars en moins de deux jours. La campagne, désormais à 150 % de son objectif, se poursuit jusqu’au 11 novembre 2025, avec des paliers additionnels ambitieux, dont une collaboration potentielle avec Yuko Komiyama, compositrice ayant travaillé sur Monster Hunter, Final Fantasy et Mega Man X.

Dans The Last Worlds: Crossed Souls, le joueur explore Ness-444, une planète aussi vaste que dangereuse. Ce monde regorge de biomes variés, de ruines oubliées et de créatures étranges, les Nessky, divisées en quatre grandes catégories : certaines vous accueilleront dans leurs abris, d’autres vous attaqueront, corrompues par les ténèbres, tandis que les plus puissantes maîtrisent des gemmes naturelles aux pouvoirs surnaturels. Les plus rares, véritables calamités, ne pardonnent aucune erreur.

Le joueur incarne Lupio, une petite créature agile capable de grimper dans des recoins inaccessibles et de récolter des ressources précieuses. Il sera aussi possible de contrôler Matwin, un personnage plus robuste, en alternant librement entre les deux héros selon la situation. En gagnant de l’expérience, le joueur débloque sorts, recettes de fabrication et points de compétence, répartis entre vitalité, endurance, sagesse, force, agilité, intelligence et chance de coup critique.

Le jeu intègre un système d’artisanat complet, permettant de forger armes, boucliers et accessoires, mais aussi de concocter potions, aliments et boissons conférant des bonus temporaires (attaque, défense, résistance à la chaleur ou au froid…). Cette flexibilité de construction et d’équipement donne à chaque partie une dimension stratégique, adaptée à tous les styles de jeu.

Les puzzles Nessian disséminés sur la planète constituent un autre pilier du gameplay. Ces énigmes anciennes, basées sur des pierres légendaires à activer dans le bon ordre, récompensent les joueurs les plus attentifs par des objets rares et essentiels à la progression.

Artistiquement, The Last Worlds: Crossed Souls s’annonce comme un hommage vibrant aux JRPG classiques tels que Dragon Quest, The Legend of Zelda, Pokémon et Monster Hunter. Lupio Studios promet une aventure libre et contemplative, mêlant exploration, action et narration à travers une direction artistique chaleureuse et un soundtrack enchanteur signé Emanuele Marchese, auquel pourrait s’ajouter une chanson inédite de Yuko Komiyama.

Les éditions physiques sont d’ores et déjà prévues, à partir de 49 dollars, tandis que les copies numériques débuteront à 25 dollars. Les contributeurs les plus généreux auront même la possibilité de concevoir leurs propres objets, lieux ou créatures dans le jeu.

Avec sa campagne déjà largement financée et ses inspirations assumées, The Last Worlds: Crossed Souls s’impose comme un RPG indépendant à surveiller de près pour tous les amoureux d’exploration et de mondes imaginaires.