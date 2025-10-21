Les possesseurs d’UNO sur Nintendo Switch peuvent désormais profiter d’une grande mise à jour du jeu.

L’an dernier, Ubisoft avait confié le développement à Snap Finger Click, qui livre aujourd’hui ce qui est décrit comme la plus importante mise à jour jamais réalisée pour le titre. Cette mise à jour introduit le DLC Show ’em No Mercy, une refonte complète des menus, un nouveau système de pièces (Coins), ainsi que des améliorations pour le multijoueur en ligne et de nouvelles règles personnalisées.

Nouveau DLC : UNO Show ’em No Mercy

Les joueurs l’avaient demandé, les développeurs l’ont fait : Show ’em No Mercy est désormais disponible, avec un ensemble de règles impitoyables, des pénalités de cumul extrêmes et de nouvelles cartes d’action.

Principales mécaniques du DLC :

Le cumul est obligatoire : si une carte + est jouée, vous pouvez la cumuler avec une autre carte + de valeur égale ou supérieure. Le cumul continue jusqu’à ce qu’un joueur ne puisse plus suivre et doive piocher toutes les cartes accumulées .

si une carte + est jouée, vous pouvez la cumuler avec une autre carte + de valeur égale ou supérieure. Le cumul continue jusqu’à ce qu’un joueur ne puisse plus suivre et doive piocher . Éliminez les autres joueurs : si un joueur atteint 25 cartes ou plus , il est éliminé de la partie. On peut donc désormais gagner soit en criant « UNO ! », soit en étant le dernier joueur encore en jeu .

si un joueur atteint , il est éliminé de la partie. On peut donc désormais gagner soit en criant « UNO ! », soit en étant . Nouvelles cartes d’action : introduction de cartes comme Draw 10 , Skip Everyone (sauter tous les joueurs et rejouer), Discard All (défausser toutes les cartes d’une couleur), ou encore la Wild Color Roulette , qui oblige le joueur suivant à piocher jusqu’à trouver la couleur de son choix.

introduction de cartes comme , (sauter tous les joueurs et rejouer), (défausser toutes les cartes d’une couleur), ou encore la , qui oblige le joueur suivant à piocher jusqu’à trouver la couleur de son choix. Effets sur les cartes numérotées : Jouer un 0 fait passer toutes les mains au joueur suivant dans le sens du jeu. Jouer un 7 oblige à échanger toute sa main avec un autre joueur.



Ce DLC promet des parties plus chaotiques, plus stratégiques et plus imprévisibles que jamais.

Nouvelle interface, multijoueur repensé et système de pièces

La mise à jour apporte une refonte totale des menus, un design plus clair et plus moderne, et de nouvelles fonctionnalités en ligne.

Principales nouveautés :

Quickplay : permet de rejoindre une partie en ligne immédiatement, sans choisir de mode. Parfait pour ceux qui veulent jouer rapidement.

permet de rejoindre une partie en ligne immédiatement, sans choisir de mode. Parfait pour ceux qui veulent jouer rapidement. MyDesign unifié : les modes MyDesign et Classique sont désormais fusionnés. Il est possible d’utiliser ses propres designs en ligne tout en conservant la présentation classique si on le souhaite.

les modes et sont désormais fusionnés. Il est possible d’utiliser ses propres designs en ligne tout en conservant la présentation classique si on le souhaite. Système de Coins : les joueurs gagnent des pièces virtuelles à chaque partie, utilisables dans la nouvelle boutique intégrée pour acheter des éléments cosmétiques.

Deux nouvelles règles de maison

Deux règles inédites viennent enrichir les parties :

Skip n’ Flip : si vous recevez une pénalité de pioche, vous pouvez la renvoyer à un autre joueur en jouant une carte Skip ou Reverse de la même couleur.

si vous recevez une pénalité de pioche, vous pouvez la en jouant une carte Skip ou Reverse de la même couleur. Draw & Play : les joueurs qui doivent piocher peuvent désormais jouer une carte immédiatement après, qu’il s’agisse d’une seule pioche ou d’un cumul de cartes.

Ces règles peuvent être combinées avec les six existantes : Stacking, 7-0, Jump-In, Force Play, No Bluffing et Draw to Match.

Nouveau pack cosmétique : Retro Autumn

Le pack Retro Autumn transforme votre jeu dans une atmosphère automnale chaleureuse, avec :

Un plateau de jeu inspiré d’une forêt

Un jeu de cartes rétro

Des feuilles tombantes en animation

Une musique inédite “Beneath Golden Leaves”

Un appel UNO avec un hululement de chouette

Quatre avatars rétro et un cadre thématique

Le pack est disponible dans la boutique du jeu, achetable avec les Coins. Tous les joueurs reçoivent 500 Coins offerts pour débuter.

Corrections et améliorations