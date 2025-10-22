Les joueurs abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel vont bientôt pouvoir dépoussiérer leurs Poltergust 3000 : Luigi’s Mansion, le tout premier épisode sorti sur Nintendo GameCube en 2001, rejoindra la collection « Nintendo GameCube – Nintendo Classics » le 30 octobre 2025.

Ce portage permettra à la Switch 2 de rassembler enfin l’intégralité de la saga Luigi’s Mansion sur une seule console, après Luigi’s Mansion 2 HD et Luigi’s Mansion 3. Une manière idéale de célébrer Halloween avec un soupçon de nostalgie, en revisitant l’un des titres les plus emblématiques du lancement de la GameCube.

Dans cette aventure, Luigi remporte une somptueuse demeure lors d’un concours mystérieux… qu’il n’a pourtant jamais remporté. À peine franchie la porte d’entrée, il découvre que la bâtisse est infestée de fantômes, et que Mario a disparu. Avec l’aide du farfelu Professeur K. Tastroff (E. Gadd), notre héros timide part à sa recherche, armé de son aspirateur à spectres Poltergust 3000 et de son fidèle Game Boy Horror pour traquer les esprits cachés dans les moindres recoins du manoir.

Véritable démonstration technique à sa sortie en 2001, Luigi’s Mansion avait séduit par sa réalisation lumineuse et son atmosphère unique, mélangeant humour et frissons dans une aventure courte mais mémorable. Cette version intégrée au service NSO promet de faire revivre cette expérience culte dans les meilleures conditions possibles, tout en rappelant les débuts du plombier vert dans un rôle principal.

Avec cette nouvelle addition, Luigi’s Mansion devient le sixième jeu GameCube ajouté au catalogue Nintendo Switch Online – Pack Additionnel, après The Legend of Zelda: The Wind Waker, F-Zero GX, SOULCALIBUR II, Super Mario Strikers et Chibi-Robo!.