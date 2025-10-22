Créé par l’équipe derrière le hit Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, le très attendu beat’em up frappera fort cette année sur PC, Xbox Series X|S, PlayStation 4|5 et Nintendo Switch

Des pouvoirs télékinésiques ardents et un gigantesque ego propulsé par des réacteurs : Phénix et l’Invincible Iron Man sont les deux personnages jouables dévoilés dans la nouvelle bande-annonce survitaminée disponible aujourd’hui. Une vidéo qui confirme également la date de sortie de MARVEL Cosmic Invasion : le nouveau bébé énervé signé Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Absolum) et Tribute Games (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Scott Pilgrim EX) sortira le 1er décembre prochain.

Membre des X-Men anciennement connue sous le nom de Strange Girl, Phénix utilise ses pouvoirs télékinésiques surpuissants pour anéantir l’invasion insectoïde menée par l’infâme Annihilus. Autre ambiance, même énergie destructrice : Tony Stark chausse ses bottes en métal pour devenir l’Invincible Iron Man et rectifier les insectes maléfiques qui croisent sa route. Ses outils préférés ? Ses puissants rayons répulseurs et son emblématique Iron Cannon.

À propos de MARVEL Cosmic Invasion

Dans MARVEL Cosmic Invasion, le super vilain immortel Annihilus lance une attaque sans précédent dans toute la galaxie, menaçant toute forme de vie connue. Pour affronter cette redoutable Vague d’Annihilation, les plus grands super-héros de notre planète doivent unir leurs forces avec leurs homologues venus de toute la galaxie pour une aventure stellaire à couper le souffle. Incarnez les personnages emblématiques de la licence et partez des rues de New York pour atteindre les confins de la Zone négative et empêcher Annihilus de répandre la mort dans le cosmos.

Phénix et l’Invincible Iron Man rejoignent un casting impressionnant de super héros dont Captain America, Miss-Hulk, Rocket Racoon, Wolverine, Spider-Man, Tornade, Phyla-Vell, Venom, Nova, Black Panther, Beta Ray Bill, Cosmic Ghost Rider et le Surfeur d’Argent. Avec 15 personnages jouables, MARVEL Cosmic Invasion offre une incroyable variété de compétences et de styles avec lesquels expérimenter aux quatre coins du cosmos. Cette aventure stellaire s’annonce tout simplement ébouriffante.

Formez une équipe de deux personnages, passez de l’un à l’autre en plein combat grâce au système innovant de Cosmic Swap et tirez profit au maximum de leurs superpouvoirs et attaques spéciales. Chaque équipe est unique et dispose de synergies propres pour infliger un maximum de dégâts. Débloquez des bonus et récompenses stellaires, tout en expérimentant toutes les combinaisons possibles de personnages, pour explorer des environnements typiques de MARVEL et en annihiler tous les méchants emblématiques. L’action de MARVEL Cosmic Invasion profite d’un grand nombre d’options d’accessibilité qui permettent à toute la famille d’incarner ses super-héros ou super-vilains préférés. Le jeu réunit jusqu’à quatre personnes, en coopération locale ou en ligne, avec la possibilité de coopérer en crossplay.

Après avoir élevé le niveau des beat’em up inspirés de l’arcade avec le hit acclamé aux millions d’exemplaires vendus Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Dotemu et Tribute Games modernisent le fun intemporel des jeux d’action en tag team. L’occasion est parfaite pour célébrer les différentes ères de l’univers le plus emblématique de la bande dessinée : MARVEL Cosmic Invasion offre un pixel art maîtrisé qui incarne parfaitement l’esprit des personnages légendaires de MARVEL. C’est un véritable maelstrom d’action qui vous attend, dans le plus pur style des salles d’arcade du siècle dernier.