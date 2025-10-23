Les ventes japonaises de la semaine du 13 au 19 octobre 2025 viennent de tomber via Famitsu, et sans surprise, Pokémon Legends: Z-A domine les classements. La nouvelle aventure urbaine signée Game Freak s’impose d’emblée sur Switch 1 et Switch 2, cumulant près d’1,5 million d’exemplaires vendus en seulement trois jours.

Pokémon Legends: Z-A réalise un lancement colossal : plus de 1,48 million d’exemplaires combinés sur Switch 1 et Switch 2. C’est le meilleur démarrage de l’année au Japon, surpassant largement celui de Mario Kart World (1,2 million à son lancement). La version Switch 2 représente environ 41 % des ventes totales, confirmant la transition rapide du public vers la nouvelle console de Nintendo.

Sorti en juin, Mario Kart World continue de cartonner avec près de 56 000 ventes hebdomadaires et 1,93 million d’exemplaires cumulés. Un chiffre qui témoigne de sa longévité et de son rôle de jeu vitrine pour la Switch 2.

Rang Console Titre Date de sortie Prix Ventes semaine Total 01 NSW Pokémon Legends: Z-A 2025.10.16 ¥6.480 872 552 NEW 02 NS2 Pokémon Legends: Z-A – Switch 2 Edition 2025.10.16 ¥7.389 612 905 NEW 03 NS2 Mario Kart World 2025.06.05 ¥9.073 55 996 1 931 393 04 PS5 Ghost of Yotei 2025.10.02 ¥8.164 18 930 165 902 05 NSW Super Mario Galaxy 1 + 2 2025.10.02 ¥7.255 11 129 79 477 06 NS2 Donkey Kong Bananza 2025.07.17 ¥5.980 9 785 351 540 07 PS5 Battlefield 6 2025.10.10 ¥8.909 7 967 31 259 08 NSW Little Nightmares III 2025.10.10 ¥4.500 5 315 23 121 09 NSW Minecraft 2018.06.21 ¥3.600 4 984 4 028 096 10 NSW Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 2025.08.01 ¥5.980 4 064 139 111

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 200 000 consoles vendues cette semaine, soit la meilleure performance depuis son lancement. L’effet Pokémon se fait sentir, dopant également les ventes du modèle original de la Switch, toujours stable au-dessus des 20 000 unités.

Malgré un bon maintien de Ghost of Yotei, les ventes PlayStation 5 sont en léger recul. Les Xbox Series, quant à elles, poursuivent leur déclin au Japon, avec des ventes symboliques.