Les développeurs ont confirmé que BALL x PIT débarquera sur Nintendo Switch 2 le 28 octobre 2025, et que les joueurs possédant déjà la version Switch bénéficieront d’une mise à niveau gratuite vers cette nouvelle édition optimisée.

Le jeu, qui combine action, précision et progression façon roguelite, transporte les joueurs dans les ruines de Ballbylon, une cité jadis florissante aujourd’hui réduite à un cratère gigantesque après un mystérieux cataclysme météorique. Désormais, ce gouffre infernal attire explorateurs et chasseurs de trésors en quête de gloire et de richesses perdues.

Mais la Fosse — surnommée ainsi par les survivants — est tout sauf déserte. D’innombrables créatures sauvages, gardiennes de ce tombeau à ciel ouvert, rôdent dans ses profondeurs. Pour espérer en sortir vivant, le joueur devra maîtriser un arsenal de projectiles magiques, chacun doté de propriétés uniques permettant d’abattre des vagues d’ennemis et de surmonter des environnements toujours plus piégeux.

La progression se construit balle après balle : chaque tir réussi permet de gagner de l’expérience, de débloquer de nouvelles compétences, et de recruter des héros supplémentaires. Ces synergies, au cœur du système de jeu, offrent des combinaisons de pouvoirs toujours plus puissantes, capables de transformer les affrontements les plus désespérés en véritables démonstrations de force.

L’objectif final ? Rassembler les ressources nécessaires pour reconstruire New Ballbylon, tout en repoussant les hordes qui menacent d’engloutir à jamais les vestiges de la civilisation.