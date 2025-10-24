Silver Lining Interactive, le développeur indépendant Joey Drew Studios et Maximum Entertainment France ont le plaisir d’annoncer la sortie ce jour de l’édition physique de Bendy: Lone Wolf sur Nintendo Switch.
Pourchassez dès aujourd’hui une partie de l’héritage sombre de Bendy en ajoutant à votre collection de jeux d’horreur ce nouveau titre de la licence à succès !
Maîtrisez la terreur
Plongez une nouvelle fois dans les cauchemars rubber hose de Joey Drew Studios, où les ombres se tordent, l’encre coule comme du sang et les monstres se cachent derrière chaque porte. Dans Bendy: Lone Wolf, vous incarnez Boris le Loup, seul et traqué. Armé uniquement de votre instinct et d’une clé à molette, vous devrez fouiller, survivre et combattre l’encre vivante qui rôde dans les couloirs.
Des horreurs grotesques issues de dessins animés émergent des fosses bouillonnantes des Flaques Sombres, chacune plus brutale et implacable que la précédente. Utilisez des pièges, aiguisez vos réflexes et ne baissez jamais votre garde.
Et n’oubliez pas, le Démon d’encre ne part jamais vraiment. Les battements de son cœur résonnent à travers les murs. Quand vous les entendez… courez.
- SURVIVEZ AUX RISQUES : Mettez vos compétences à l’épreuve face à des dangers toujours plus grands. Parcourez des couloirs périlleux où ennemis et obstacles se cachent à chaque recoin. Récupérez des provisions, fabriquez des armes et découvrez les sombres secrets de la mystérieuse machine du studio d’animation.
- COMBATTEZ LES TÉNÈBRES : Combattez les créatures grotesques des Flaques Sombres avec des attaques précises et chronométrées et des pièges astucieux. Repoussez-les dans l’ombre avant qu’elles ne vous submergent dans ce dessin animé d’horreur impitoyable.
- ÉCHAPPEZ AU DÉMON D’ENCRE : Le Démon d’encre traque chacun de vos mouvements, son rythme cardiaque d’encre signalant un danger imminent. Courez, cachez-vous et déjouez cette force invincible dans un jeu du chat et de la souris intense où nul endroit n’est sûr.
- UN MONDE DE TERREUR SANS FIN : Explorez des environnements générés procéduralement qui rendent chaque partie nouvelle et imprévisible. Des studios hantés aux mondes cauchemardesques des dessins animés, l’univers en constante évolution de Bendy: Lone Wolf garantit des aventures uniques.
- EXPÉRIENCE OPTIMISÉE : Plongez dans des graphismes époustouflants et des commandes réactives, adaptés à la console. Découvrez un gameplay fluide, un son glaçant et des mécaniques intuitives conçues pour vous plonger au cœur de l’horreur.
