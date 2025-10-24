Silver Lining Interactive, le développeur indépendant Joey Drew Studios et Maximum Entertainment France ont le plaisir d’annoncer la sortie ce jour de l’édition physique de Bendy: Lone Wolf sur Nintendo Switch.

Pourchassez dès aujourd’hui une partie de l’héritage sombre de Bendy en ajoutant à votre collection de jeux d’horreur ce nouveau titre de la licence à succès !

Maîtrisez la terreur

Plongez une nouvelle fois dans les cauchemars rubber hose de Joey Drew Studios, où les ombres se tordent, l’encre coule comme du sang et les monstres se cachent derrière chaque porte. Dans Bendy: Lone Wolf, vous incarnez Boris le Loup, seul et traqué. Armé uniquement de votre instinct et d’une clé à molette, vous devrez fouiller, survivre et combattre l’encre vivante qui rôde dans les couloirs.

Des horreurs grotesques issues de dessins animés émergent des fosses bouillonnantes des Flaques Sombres, chacune plus brutale et implacable que la précédente. Utilisez des pièges, aiguisez vos réflexes et ne baissez jamais votre garde.

Et n’oubliez pas, le Démon d’encre ne part jamais vraiment. Les battements de son cœur résonnent à travers les murs. Quand vous les entendez… courez.