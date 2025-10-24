Volez dans les plumes de vos amis et de votre famille dans une toute nouvelle aventure coopérative créée par Aardman et Outright Games !

Outright Games, premier éditeur mondial de divertissements interactifs pour toute la famille, et Aardman, célèbre studio d’animation indépendant à l’origine de Chicken Run et Wallace et Gromit, annoncent la sortie mondiale de leur nouveau jeu Chicken Run: Commandodu. Disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC (Steam et Microsoft Store), ce nouveau jeu d’infiltration et d’action-aventure invite tous les fans à rejoindre leur escouade de poulets préférés dans une mission de sauvetage audacieuse et inédite.

Chicken Run: Commandodu, la suite directe du film à succès d’Aardman Chicken Run : La Menace nugget, transpose l’humour, le charme et la tension de la franchise dans une aventure interactive pour toute la famille. Au fil d’un scénario signé par le célèbre Larry Rickard (Ghosts, Horrible Histories), vous allez vivre une aventure inoubliable dans laquelle vous retrouverez des acteurs britanniques d’exception comme Bella Ramsey, Josie Sedgwick-Davies, Amelia Dimoldenberg, Romesh Ranganathan, Jane Horrocks et bien d’autres voix familières.

Les joueurs pourront incarner Frizzle, Molly, Colonel Isidore Poulard et leurs personnages préférés, prendre les commandes de l’escouade et utiliser leurs compétences spéciales et capacités de commandement pour sauver le poulailler. Il est possible de faire équipe avec un autre joueur en mode coop local pour explorer les nombreux lieux sous haute sécurité, de l’étonnante Chump Factory au labyrinthique Peckingham Manor. Il faudra camoufler ses poulets, tricoter des leurres et lancer ses coéquipiers dans la bataille ! Chaque mission exige à la fois un esprit d’équipe et une bonne dose de discrétion pour triompher de la terrible Nugget Industry.

« Nous sommes incroyablement fiers de voir Chicken Run: Commandodu prendre son envol », déclare Sean Clarke, directeur d’Aardman. « Ce jeu n’est pas seulement la suite des aventures de Frizzle et de sa bande, mais aussi un nouveau moyen pour des millions de personnes de prolonger l’univers plein de charme, d’humour et de surprises des films Chicken Run. »

« Nous avons vécu une aventure passionnante avec la formidable équipe d’Aardman pour proposer un nouveau jeu Chicken Run aux joueurs du monde entier », ajoute Stephanie Malham, directrice d’Outright Games. « Nous sommes impatients de voir les fans de longue date comme les néophytes plonger dans cette nouvelle aventure et se faufiler dans le dos de leurs adversaires pour sauver le poulailler dans la joie et la bonne humeur. »