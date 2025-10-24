Bandai Namco Entertainment America vient de dévoiler une toute nouvelle bande-annonce live-action pour DRAGON BALL: Sparking! ZERO, mettant en avant les versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, attendues pour le 14 novembre 2025.

Cette nouvelle vidéo s’attarde sur les fonctionnalités spécifiques disponibles sur les deux consoles, notamment les contrôles par mouvement, qui permettront d’exécuter les attaques emblématiques des héros en reproduisant leurs gestes à l’aide des Joy-Con™.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO s’inscrit dans la lignée des légendaires jeux Budokai Tenkaichi, tout en repoussant les limites de la série grâce à des mécaniques modernisées, une mise en scène plus immersive et un rythme de combat encore plus frénétique.

Chaque combattant dispose de ses propres attaques signature, transformations et techniques spéciales, fidèlement inspirées de l’anime. Les arènes destructibles et les effets de Ki surpuissants rendent hommage à l’intensité des affrontements de la saga.

Avec le plus grand roster de l’histoire des jeux Dragon Ball, le titre rassemblera plus de 180 combattants issus de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT et même de plusieurs films cultes. Tous seront disponibles dès le lancement, offrant une diversité de styles et de stratégies sans précédent.

Les versions Nintendo Switch et Switch 2 proposeront :

Du multijoueur local et en ligne , idéal pour les duels entre amis ou contre le monde entier.

, idéal pour les duels entre amis ou contre le monde entier. La portabilité totale , pour des combats épiques aussi bien à la maison qu’en déplacement.

, pour des combats épiques aussi bien à la maison qu’en déplacement. Le support des contrôles par mouvement, permettant d’exécuter les Kamehameha, Final Flash et autres attaques légendaires d’un simple geste du bras.

Les précommandes sont déjà disponibles dans les éditions Standard, Deluxe et Ultimate, tandis qu’un Season Pass viendra enrichir le contenu à une date ultérieure. DRAGON BALL: Sparking! ZERO sortira le 14 novembre 2025 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.