Silver Lining Interactive, Playtonic Friends, le studio MegaWobble et Maximum Entertainment France ont la joie d’annoncer que le charmant jeu d’aventure Lil Gator Game sera disponible en édition physique « Gator of the Year » sur Nintendo Switch et PlayStation 5 en 2026.

Ce nouveau pack charmant regroupe le jeu à succès original Lil Gator Game et le DLC à venir Lil Gator Game: In the Dark, le tout dans une édition physique agréable et amusante.

Embarquez pour une aventure incroyable, nouez des amitiés et partez à la recherche des trésors cachés sur l’île. Grimpez, nagez, volez, glissez et faites-vous une place dans le cœur des personnages que vous rencontrerez en chemin !

Acclamé tant par les joueurs que par les critiques, Lil Gator Game a conquis le monde entier grâce à son aventure agréable, son charme décalé et son gameplay sans stress. Désormais, les fans de longue date comme les nouveaux peuvent profiter de l’expérience complète dans une édition physique conviviale.

Pour célébrer cette saison à la fois chaleureuse et effrayante, une toute nouvelle bande-annonce « Frenemies » a été dévoilée : cette fois-ci, tout le monde n’est pas aussi impatient de se lier d’amitié avec notre petit aventurier ! Découvrez une poignée de fauteurs de troubles, allant des nuisibles espiègles aux charmants méchants en herbe, dont le nouvel antagoniste, Darklord. Fidèles à l’esprit Lil Gator, ils sont bien plus ridicules que sinistres, alors attendez-vous à plus de farces que de dangers, plus de chaos que de combats, et à une rivalité bon enfant alors que Lil Gator affronte ses ennemis les plus agaçants, mais aussi les plus attachants, à ce jour.

L’expérience ultime de Lil Gator Game

Lil Gator Game: Gator of the Year Edition est le moyen idéal pour profiter pleinement de cette aventure en monde ouvert très appréciée. Le jeu original invite les joueurs à explorer une île animée regorgeant de quêtes loufoques, de personnages attachants et de moments de jeu joyeux, sans pression, sans barre de santé et avec beaucoup d’imagination. Lil Gator peut grimper, nager, planer, glisser et frapper des méchants en carton tout en se faisant des amis dans les forêts, les ruisseaux, les collines et les montagnes. Des enfants du théâtre aux élèves des écoles préparatoires en passant par les « enfants populaires » décontractés, chaque coin de l’île recèle de nouvelles rencontres et de quêtes ludiques.

Une nouvelle aventure gigantesque avec In the Dark

L’extension incluse, Lil Gator Game : In the Dark, double l’aventure avec un immense nouveau monde souterrain caché sous l’île. Les joueurs peuvent découvrir des cavernes lumineuses, des tunnels confortables, des créatures timides, des trésors cachés et de nouveaux amis merveilleusement étranges, ainsi que quelques adolescents turbulents qui pourraient devenir des amis. Avec de nouveaux équipements tels que des rubans de gymnastique pour les doubles sauts et les prises aériennes, et de nouveaux personnages dans chaque caverne, ce voyage souterrain réconfortant apporte une conclusion chaleureuse et humoristique à l’histoire de Lil Gator.