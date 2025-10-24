Le studio espagnol EP Games a confirmé que son ambitieux jeu narratif et coopératif Oppidum sortira sur Nintendo Switch le 18 décembre 2025, avec une mise à niveau gratuite vers la version Switch 2 dans les pays où la plateforme le permet. Pour marquer l’annonce, une nouvelle bande-annonce met en avant les optimisations graphiques et la fluidité du titre sur la nouvelle console de Nintendo.

Le portage Switch d’Oppidum a nécessité un développement plus long que prévu. EP Games a préféré miser sur la qualité visuelle et la stabilité technique plutôt que sur une sortie précipitée, cherchant à tirer le maximum des capacités de la machine. Selon le studio, le résultat est un portage exemplaire qui prouve que même les équipes indépendantes peuvent atteindre des standards élevés quand elles disposent du temps nécessaire.

« Nous avons pris plus de temps parce que nous estimons que les joueurs Switch méritent de vivre l’expérience Oppidum complète », explique Daniel Barba, PDG et programmeur principal d’EP Games. « Quand vous verrez notre île mystique d’Insule tourner sur Switch, la qualité visuelle parlera d’elle-même. Nous avons accompli quelque chose dont nous sommes réellement fiers : une aventure de survie qui est superbe sur la console de Nintendo. »

Le studio indique s’être inspiré de jeux Nintendo emblématiques, notamment The Legend of Zelda: Breath of the Wild, pour capturer la même sensation d’émerveillement et d’immersion dans un monde naturel. Ce travail se traduit par plusieurs avancées techniques notables sur la version Switch :

Rendu visuel amélioré , avec un éclairage et des effets atmosphériques optimisés sans altérer la direction artistique.

, avec un éclairage et des effets atmosphériques optimisés sans altérer la direction artistique. Performances stables , garantissant une fluidité constante quelle que soit la situation de jeu.

, garantissant une fluidité constante quelle que soit la situation de jeu. Parité complète de fonctionnalités , y compris la coopération 1 à 4 joueurs sans compromis.

, y compris la coopération 1 à 4 joueurs sans compromis. Préservation artistique, maintenant le style visuel unique du jeu tout en assurant une bonne lisibilité.

EP Games souligne également les difficultés rencontrées par les studios indépendants pour accéder aux outils de développement des nouvelles plateformes Nintendo, souvent réservés aux grands éditeurs. « L’industrie du jeu vidéo tire profit de la diversité et des idées innovantes des développeurs indépendants », rappelle Jennifer Barba, productrice du jeu. « Quand les petits studios ont un accès équitable aux outils et plateformes, ce sont les joueurs qui en bénéficient à travers des expériences plus variées et créatives. »

Cette situation a poussé l’équipe à optimiser au maximum la version actuelle Switch, tout en préparant la transition vers Switch 2 grâce à une mise à jour gratuite qui tirera parti des capacités de la nouvelle console.

Dans Oppidum, les joueurs sont invités à explorer l’île mystique d’Insule dans une aventure de survie narrative jouable en solo ou en coopération jusqu’à quatre. Le jeu combine exploration, artisanat, construction de base et découverte scénarisée sur plus de 40 heures de contenu.

Parmi ses nombreuses caractéristiques, Oppidum propose un multijoueur coopératif flexible, permettant aux joueurs de rejoindre une partie en cours à tout moment, une personnalisation poussée des personnages (voix, apparence, couleurs, style), et une difficulté adaptive allant du mode Relaxé au mode Hardcore. Des options d’accessibilité avancées — comme la suppression du maintien de bouton, des multiplicateurs de dégâts ou un mode de pêche simplifié — rendent l’expérience modulable et inclusive.