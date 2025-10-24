Resident Evil Requiem dévoile la taille de son fichier sur Nintendo Switch 2, et la surprise est de taille : le jeu pèsera 29,3 Go seulement, selon une fiche récemment mise en ligne sur Nintendo.com

Prévu pour le 27 février 2025, Resident Evil Requiem marquera le neuvième opus principal de la célèbre saga d’horreur de Capcom, et sortira sur Nintendo Switch 2 à la fois en version physique et numérique. Cependant, la version boîte fera grincer quelques dents : elle sera proposée sous la forme d’une Game-Key Card, c’est-à-dire une carte contenant un code de téléchargement, sans véritable cartouche de jeu.

Capcom justifie cette décision comme un simple “choix stratégique de vente”, mais les fans n’y voient qu’une économie de production déguisée — d’autant que le poids du jeu est largement inférieur à la limite de 64 Go supportée par les Game-Key Cards de la console. Autrement dit, Resident Evil Requiem aurait très bien pu tenir sur une cartouche traditionnelle. Certains avancent aussi la possibilité d’un problème de vitesse de lecture, un obstacle déjà rencontré par Square Enix lors du portage de Final Fantasy VII Remake.

L’intrigue de Resident Evil Requiem nous ramène à Raccoon City, théâtre d’une catastrophe sans précédent en 1998. Après l’épidémie et la destruction nucléaire censée “effacer” les traces du désastre, une nouvelle enquête s’ouvre.

On y suit Grace Ashcroft, une analyste du FBI à l’esprit brillant mais profondément marquée par la mort de sa mère. Son enquête solitaire dans un hôtel abandonné la confrontera à des vérités glaçantes… et à des survivants inattendus.

Capcom promet une expérience fidèle à l’essence de la série : gestion des ressources, exploration, puzzles, et combats tendus contre des créatures cauchemardesques. Pour la première fois, le joueur pourra alterner librement entre la vue à la première et à la troisième personne, adaptant ainsi son style de jeu à la situation.