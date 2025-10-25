Deux titres s’apprêtent à bénéficier d’une nouvelle édition sur Switch 2, si l’on en croit de récentes fiches apparues sur Amazon.

Les deux jeux — The Binding of Isaac: Repentance+ et Order Up!! — sont tous deux édités par Nicalis et devraient arriver sur cartouche physique traditionnelle, contrairement à certains titres récents distribués via Game-Key Cards. Aucune date de sortie n’a encore été précisée, et Nicalis n’a pas officiellement confirmé ces versions. Mais les visuels de jaquette sont déjà en ligne, laissant penser à une annonce prochaine.

The Binding of Isaac: Repentance+

Cette édition baptisée Repentance+ proposera l’expérience la plus complète à ce jour du célèbre rogue-lite horrifique, combinant twin-stick shooter et exploration de donjons. Le jeu inclura l’intégralité des contenus additionnels et des centaines d’améliorations, mais surtout une coopération en ligne jusqu’à quatre joueurs.

Les joueurs pourront participer à tous les modes en ligne, y compris les daily runs, le mode Greed ou les défis spéciaux, avec un système de recherche et d’hébergement de parties doté de filtres de préférences détaillés.

Une roue d’émoticônes et le chat vocal permettront de communiquer durant les sessions, tandis que de nouveaux classements en ligne feront leur apparition.

Au total, Repentance+ comprend :

Plus de 700 objets à collecter

Plus de 300 ennemis et boss

Plusieurs niveaux de difficulté, chemins alternatifs et fins multiples

Une nouvelle option d’affichage des descriptions d’objets déjà obtenus

Order Up!!

Bien plus léger d’esprit, Order Up!! revient également sur Switch 2 pour faire chauffer les fourneaux. Ce simulateur culinaire vous place dans la peau d’un chef ambitieux qui débute dans un petit fast-food avant d’espérer gravir les échelons jusqu’à un prestigieux restaurant étoilé.

Le gameplay repose sur des contrôles gestuels intuitifs, une gestion de cuisine dynamique et un système d’amélioration continue : il faudra cuisiner, servir les clients, gérer le personnel et composer des menus tout en maintenant le rythme face aux commandes exigeantes.

Le titre inclut :