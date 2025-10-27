Les amateurs de Brotato peuvent se réjouir : la très attendue mise à jour “New Dawn” débarquera prochainement sur Nintendo Switch, apportant une vague de nouveautés et d’améliorations pensées pour renouveler l’expérience de jeu du célèbre roguelike.

Au programme, cette mise à jour majeure introduit de nouvelles options de sauvegarde, un système de bannissement d’objets, ainsi qu’un tout nouveau Codex qui approfondit la connaissance du jeu et de ses mécaniques.

L’une des grandes nouveautés, le système de Ban, permettra aux joueurs de bloquer certains objets pendant une partie, offrant ainsi davantage de contrôle sur les stratégies et les builds. Cette fonctionnalité se déverrouille après avoir remporté une partie en Danger 3 ou supérieur — un défi qui s’adresse clairement aux vétérans du jeu. À noter que ce système ne concerne pas les armes, uniquement les objets.

Autre ajout très attendu : New Dawn introduit trois nouveaux emplacements de sauvegarde. Les joueurs pourront désormais copier leur progression sur un autre profil ou recommencer une aventure à zéro. Attention toutefois : déverrouiller tous les objets, personnages, armes et niveaux de difficulté sur un même fichier désactive le gain de succès. Ceux-ci devront donc être regagnés à la main, ce qui garde tout son sens pour les amateurs de challenge.

Enfin, la mise à jour ajoute un Codex, une sorte de mini-encyclopédie intégrée au jeu. Cette base de données regroupe des informations détaillées sur les objets, armes et ennemis, et permet même de consulter des statistiques précises, comme le nombre d’ennemis éliminés d’un certain type. Evil Empire, le studio derrière le portage et le suivi de Brotato, prévoit d’enrichir cette fonctionnalité au fil des retours de la communauté.

Déjà très populaire pour son rythme frénétique et sa rejouabilité, Brotato continue ainsi d’évoluer et de se perfectionner sur Switch. Avec la mise à jour New Dawn, les joueurs auront de nouvelles raisons de replonger dans les arènes chaotiques et addictives du petit patatoïde armé jusqu’aux dents.