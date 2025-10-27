Le studio Brain Seal Entertainment vient d’annoncer la sortie de Dark Quest 4 sur Nintendo Switch, prévue pour le 5 novembre 2025 au prix de 19,99 $. Ce quatrième opus d’une série culte chez les amateurs de stratégie et de fantasy marque le retour d’une formule gagnante : un mélange de RPG tactique au tour par tour et de jeu de plateau vivant, inspiré du légendaire HeroQuest.

Dans Dark Quest 4, les joueurs constituent une équipe de héros pour affronter les armées démoniaques de Gulak, le bras droit du sombre sorcier qui terrorise le royaume. Chaque mission, méticuleusement conçue à la main, propose un savant mélange d’exploration, de combats stratégiques et de choix cruciaux.

Le jeu met l’accent sur la coopération : jusqu’à trois aventuriers peuvent unir leurs forces en ligne ou en multijoueur local pour explorer des donjons tentaculaires et affronter plus de 40 types de monstres uniques. Grâce à la planification tactique et à la synergie entre les héros, chaque bataille devient un véritable casse-tête stratégique.

Mais Dark Quest 4 ne s’arrête pas là : son mode Créateur offre aux joueurs la possibilité de concevoir leurs propres quêtes et donjons, qu’ils pourront ensuite partager avec la communauté. Un outil complet qui prolonge considérablement la durée de vie du jeu et stimule la créativité des joueurs.

L’univers visuel du titre, quant à lui, évoque directement un plateau de jeu animé : les héros et monstres prennent vie sous forme de figurines stylisées, tandis qu’un maître de donjon entièrement doublé — le sorcier lui-même — commente chaque aventure avec humour et intensité, renforçant l’immersion et l’ambiance de table.