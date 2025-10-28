L’éditeur Idea Factory a officialisé la date de sortie de son nouveau RPG de livraison déjanté, Calamity Angels: Special Delivery. Le jeu arrivera le 17 février 2026 en versions physique et numérique sur Nintendo Switch, aussi bien en Amérique du Nord qu’en Europe. Les fans pourront précommander l’édition Standard et la Plus Edition dès le 4 novembre 2025 sur la boutique en ligne d’Idea Factory International.

La Plus Edition (proposée à 54,99 $/£49,99/€54,99) inclura :

– Une copie physique du jeu

– Un artbook relié de 52 pages

– Un set de cartes postales

– Un fourreau de rangement pour l’artbook et les cartes

– Une jaquette réversible

– Une carte à collectionner exclusive

Calamity Angels: Special Delivery plonge les joueurs dans un univers où les livreurs sont de véritables aventuriers. Vous dirigerez une équipe de coursiers hauts en couleur, chargée d’assurer la livraison de colis à travers les terres hostiles de la région d’Orkotris. Entre monstres imprévisibles, rivaux rusés et terrains dangereux, il faudra bien plus que de la ponctualité pour devenir le meilleur service de livraison du royaume.

Le jeu mêle gestion d’équipe, batailles dynamiques et logistique absurde dans une formule inédite.

Humeur au combat : vos livreurs ont leur caractère ! Un équipier mécontent pourrait ignorer vos ordres… ou, par chance, remporter la victoire par pure improvisation.

Préparation minutieuse : avant chaque mission, il faut inspecter, empaqueter et sécuriser les colis tout en équipant vos anges de livraison avec les bons outils et armes pour survivre aux embuscades.

Système de roulette : vos déplacements sont déterminés par une roue du destin ! À vous de gérer vos arrêts, qu'ils mènent vers une boutique, un bonus spécial ou un boss imprévu.

Le character design est assuré par Kei Nanameda, déjà connu pour son travail sur Mary Skelter et Death end re;Quest. Le jeu promet un style visuel expressif et énergique, des dialogues pleins d’humour et une ambiance vive et colorée typique des productions d’Idea Factory.

Initialement prévu pour l’été 2025, Calamity Angels: Special Delivery avait été repoussé afin de bénéficier d’un temps de développement supplémentaire. Le titre semble désormais prêt à prendre son envol pour livrer une expérience aussi originale que décalée, entre stratégie, aventure et fous rires.

Calamity Angels: Special Delivery sortira le 17 février 2026 sur Nintendo Switch, en versions Standard et Plus Edition, disponibles en précommande dès le 4 novembre 2025.