La mode du roguelike, débutée avec (notamment) The Binding of Isaac et Spelunky, continue de déferler sur la scène indépendante année après année. Nous avons cette fois-ci le droit à Curse Rounds, un petit nouveau développé par le studio Tentacles Interactive. Que nous donne ce titre disponible sur l’eShop à cinq euros depuis le 14 août 2025 ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau basique – moyen en anglais est nécessaire pour jouer à Curse Rounds.

Un roguelite avec des bonnes idées

Curse Rounds est un roguelike à tir en vue de dessus (top-down shooter) au concept très simple. Pour des raisons assez peu claires, nous sommes obligés de survivre à de nombreuses vagues d’ennemis jusqu’à la victoire.

La prise en main est rapide et se résume à trois touches : nous pouvons nous déplacer, tirer, mais aussi esquiver (dash). Curse Rounds ressemble à énormément de roguelike du marché… à une petite différence près : à la fin de chaque vague, nous n’améliorons pas notre personnage… nous l’affaiblissons !

Nous devrons choisir entre deux cartes pour savoir comment rendre notre partie plus compliquée. Nos ennemis pourront, par exemple, laisser une bombe ou se transformer en fantôme après leur mort

À la fin de chaque vague d’ennemis, nous gagnons aussi une amélioration de statistique aléatoire. Nous pouvons, par exemple, augmenter notre vitesse, nos dégâts ou notre vitesse d’attaque.

Après trois vagues, nous affrontons un boss qui, lui, va vraiment nous offrir une amélioration ou un bonus (comme la possibilité de se soigner). Nous gagnons la partie si nous réussissons à survivre après trois boss sans perdre les dix vies allouées.

Il y a plusieurs ennemis aux pouvoirs variés : certains invoqueront de nouveaux adversaires, d’autres se diviseront en plus petits ennemis après leur mort, alors que nous pouvons aussi croiser des monstres qui se cachent dans le décor pour nous attaquer furtivement.

Finalement, nous débloquons pendant chaque vague des améliorations à temps limité qui changent notre façon de tirer. Nous allons, par exemple, avoir un laser qui frappe en continu ou encore des missiles à tête chercheuse.

Curse Rounds est un jeu finalement assez classique, au gameplay limité et à la rejouabilité quasi inexistante. Si le concept d’obtenir des malus au fil de notre partie est intéressant, il reste finalement peu travaillé, et les sessions finissent très rapidement par se ressembler.

Mais une lisibilité douteuse et un contenu limité

Le bestiaire, même s’il est varié, est distillé tous azimuts, ce qui ne laisse aucune marge de découverte. Les malus se ressemblent et, même si la description eShop nous promet « plus de 60 cartes disponibles », nous retombons dès la deuxième partie sur les mêmes objets.

Le nombre de boss est limité… et manque d’inspiration. Nous ressentons l’inspiration The Binding of Isaac… et nous avons même une copie d’un des boss du jeu ! L’absence d’originalité combinée au manque de contenu, crée un ensemble finalement décevant qui loupe le coche.

Difficile de recommander ce jeu, même pour son petit prix de cinq euros. La durée de vie est finalement très limitée, ce qui est un comble pour un roguelite. Vous pouvez “terminer” le jeu en moins d’une heure alors que chaque partie dure environ une vingtaine de minutes.

Graphiquement, le jeu propose une direction artistique intéressante en noir et blanc, dans une sorte de mélange entre The Binding of Isaac et Undertale. Le design des monstres est joli, alors que les courtes séquences d’introduction et de conclusion sont bien réalisées.

Malheureusement, le jeu se saborde tout seul : cette patte graphique, aussi jolie qu’elle est, nuit à la fluidité de l’action. Nous avons du mal à comprendre parfois ce qui se passe, où sont les ennemis, et même la portée de certaines de nos attaques. Des ennemis se cachent même sous les informations de notre personnage (notre vie, par exemple) ! Ce n’est pas le plus pratique pour se battre.

La bande-son est répétitive, peu inspirée elle aussi, mais elle fait le travail. Elle s’oublie au milieu de l’action, ce qui, dans cette situation, est plutôt positif. Le jeu n’est pas traduit en français, mais seul un niveau basique suffit pour comprendre les cartes.

Nous vous joignons une vidéo de vingt minutes représentant notre première session sur le jeu.