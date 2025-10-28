Funselektor, le studio canadien à l’origine de Art of Rally et Absolute Drift, s’apprête à revenir sur le devant de la scène avec Over the Hill, un nouveau jeu d’exploration automobile attendu sur Nintendo Switch 2 après sa sortie sur PC l’année prochaine. Développé en collaboration avec Strelka Games, ce titre proposera une approche plus contemplative du jeu de conduite, transformant l’aventure motorisée en véritable évasion poétique au cœur de la nature.

Présenté comme un jeu d’exploration off-road ambiant, Over the Hill invite les joueurs à parcourir des environnements vastes et variés inspirés de lieux réels : vallées luxuriantes, montagnes escarpées ou plaines désertiques, chaque biome promet une ambiance unique. À mi-chemin entre la simulation douce et le voyage initiatique, le jeu célèbre le plaisir de la découverte plus que la performance, fidèle à la philosophie du “slow gaming”.

Funselektor, connu pour la direction artistique raffinée de Art of Rally, s’attache ici encore à créer une expérience visuelle minimaliste, presque méditative. Le joueur pourra explorer librement, remplir des objectifs, et découvrir des portails menant vers de nouvelles zones. Ces quêtes permettront de débloquer de nouveaux véhicules, des améliorations et des éléments cosmétiques, avec de nombreuses combinaisons possibles. Certains secrets se cacheront même dans les moindres recoins, renforçant le sentiment de liberté et de curiosité.

La grande nouveauté de Over the Hill réside dans son mode coopératif, une première pour Funselektor. Jusqu’à quatre joueurs pourront explorer ensemble, relever des défis ou simplement profiter des paysages. Il sera également possible d’installer un campement, de partager un moment au coin du feu ou de planifier les prochaines excursions, renforçant la dimension conviviale du titre.

Techniquement, le jeu bénéficiera d’une météo dynamique, d’un cycle jour/nuit et d’une déformation réaliste du terrain, plongeant les joueurs dans une nature vivante et changeante. Funselektor promet une expérience sensorielle forte, où l’on trouvera la paix même en étant coincé dans la boue. Une fonction photo intégrée permettra d’immortaliser les plus beaux panoramas, ajoutant une dimension contemplative à l’exploration.

Dune Casu, fondateur du studio, explique la philosophie du projet :

« Après avoir développé plusieurs jeux sur le sport automobile, nous voulions sortir des sentiers battus en offrant aux joueurs un vaste monde où se perdre à un rythme plus lent. D’une certaine manière, ce jeu s’inspire de mes voyages à travers l’Amérique du Nord en camping-car. Il y a quelque chose de spécial dans le fait d’être dans la nature, au milieu de nulle part, loin des distractions du monde moderne. »

Over the Hill s’annonce ainsi comme une ode à la liberté, à la lenteur et à la beauté du voyage, plus que comme un simple jeu de conduite.

Sur Nintendo Switch 2, le titre sera disponible en version physique et numérique, avec deux éditions prévues : une Premium Standard Edition incluant le jeu, une décoration adhésive de vitre et la bande-son numérique, ainsi qu’une Collector’s Edition plus fournie, comprenant entre autres un présentoir de tableau de bord, un patch brodé, un porte-clés lanière, un pin’s métallique et un poster de véhicule. Selon les premières informations, cette version physique devrait être proposée en format complet, sans carte Game-Key.

Après le succès critique et commercial d’Art of Rally, estimé à plus de 2,2 millions de dollars de revenus, Over the Hill confirme la volonté de Funselektor d’élargir sa vision du jeu de course. Plus qu’une simple suite spirituelle, il s’agit d’une nouvelle étape pour un studio qui continue de prouver qu’il est possible d’allier esthétique, liberté et émotion dans un même moteur.