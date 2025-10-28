L’éditeur Annapurna Interactive a confirmé l’arrivée de deux de ses titres les plus emblématiques sur Nintendo Switch 2 : Sayonara Wild Hearts et Lorelei and the Laser Eyes. Ces nouvelles éditions, attendues pour le début de l’année 2026, permettront à la prochaine console de Nintendo d’accueillir deux expériences artistiques et singulières, déjà saluées sur Switch et sur d’autres plateformes.

Sorti initialement en 2019, Sayonara Wild Hearts s’est imposé comme un mélange hypnotique de jeu d’arcade et de pop album interactif. Le titre, développé par le studio suédois Simogo, plonge le joueur dans une odyssée sensorielle rythmée par une bande-son pop sur mesure. On y incarne une jeune femme dont le cœur brisé perturbe l’équilibre du cosmos. Guidée par un papillon de diamant, elle traverse des autoroutes célestes, enfourche des motos, affronte des rivales dans des duels de danse et manie l’épée au rythme de la musique. L’univers, aussi surréaliste qu’émotif, conduit le joueur à la rencontre d’adversaires emblématiques tels que Little Death, les Dancing Devils ou les Howling Moons, pour restaurer l’harmonie perdue de l’univers.

Lorelei and the Laser Eyes, développé par Simogo également et publié fin 2024, propose une expérience radicalement différente, plus mystérieuse et cérébrale. Le jeu met en scène une femme invitée dans un vieil hôtel d’Europe centrale, où un homme excentrique l’a conviée à participer à un projet aussi énigmatique que troublant. Rapidement, le joueur plonge dans une suite d’illusions, d’énigmes et de manipulations, où chaque pièce, chaque symbole et chaque indice cache un nouveau mystère à résoudre. L’approche non linéaire du titre encourage l’observation et la déduction, dans une atmosphère volontairement surréaliste et déroutante, à mi-chemin entre l’art contemporain et le thriller psychologique.

Ces deux jeux, bien que très différents dans leur ton et leur rythme, partagent une ambition commune : celle d’explorer les émotions à travers la mise en scène et la musique, deux piliers de la philosophie créative de Simogo et d’Annapurna Interactive.

Les versions Nintendo Switch 2 de Sayonara Wild Hearts et Lorelei and the Laser Eyes seront disponibles sur l’eShop, et profiteront de la puissance de la nouvelle console pour proposer une fluidité améliorée et des rendus visuels encore plus immersifs.