L’éditeur Ziggurat Interactive, en collaboration avec les spécialistes des éditions physiques Strictly Limited Games, a annoncé BloodRayne: Definitive Collection, une compilation regroupant l’intégralité de la trilogie BloodRayne sur Nintendo Switch et PlayStation 5. Cette sortie marque la toute première fois que les trois jeux de la célèbre série d’action-horreur sont réunis dans une seule édition physique.

Une trilogie culte revisitée

Née au début des années 2000, la saga BloodRayne a marqué son époque par son héroïne charismatique et son atmosphère sanglante. On y incarne Rayne, une dhampire (mi-humaine, mi-vampire) rousse au tempérament explosif, doublée par Laura Bailey.

Dans BloodRayne , elle affronte les forces occultes du Troisième Reich.

Dans BloodRayne 2 , elle part en croisade contre ses propres frères et sœurs.

Enfin, BloodRayne Betrayal: Fresh Bites l'envoie tailler, trancher et se nourrir dans un château souterrain, aux côtés de Troy Baker et Laura Bailey, qui reprennent leurs rôles emblématiques.

Les deux premiers volets, présentés dans leurs éditions “ReVamped”, profitent de graphismes améliorés, cinématiques retravaillées et effets atmosphériques modernisés, le tout en haute définition pour une expérience fluide et sanglante à souhait.

Les éditions limitées physiques seront disponibles en précommande pour une durée restreinte, avant une sortie mondiale synchronisée avec la version numérique. Ces coffrets exclusifs proposeront un hommage soigné à la saga culte, conçus tout spécialement pour les collectionneurs et les fans de la première heure.

️ BloodRayne: Definitive Collection arrive bientôt sur Nintendo Switch et PlayStation 5, pour un retour sanglant dans les aventures les plus gothiques et brutales de Rayne.