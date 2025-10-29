La mise à jour apporte une quantité impressionnante de contenu gratuit, dont la mise à jour Ode to Castlevania en collaboration avec KONAMI

poncle publie aujourd’hui la mise à jour 1.14 de Vampire Survivors disponible sur Steam, Xbox et PlayStation. Les versions Nintendo Switch et Epic Games Store arriveront le 31 octobre.

Après une semaine de nombreux teasers sur les réseaux sociaux, les joueurs peuvent désormais s’attaquer à tout le contenu prévu pour le jeu primé aux BAFTA. Vampire Survivors est disponible à l’achat au prix de 4,99 €, en plus d’une réduction de 30 % !

Peu importe le prestige d’une licence, aucun titre n’est à l’abri d’être inclus dans Vampire Survivors ! Poncle s’engage à tenir cette promesse avec pour commencer les mises à jour Balatro et Ode to Castlevania, disponibles parallèlement aux mises à jour 1.14, Westwoods et Mazerella et le tout gratuitement !

Après la sortie de Berserk or Die et Kill the Brickman sous la bannière poncle presents, le studio britannique revient en force avec la mise à jour 1.14 de Vampire Survivors.

Coopération en ligne

Disponible dès aujourd’hui sur Steam, Xbox et PlayStation

Sortie sur Nintendo Switch et Epic Games Store le 31 octobre

Bientôt disponible sur iOS et Android

Après une bêta publique réussie en août, poncle a décidé d’ajouter le mode coopératif en ligne à Vampire Survivors.

Grâce à cet ajout très attendu, la distance n’est plus un obstacle et les joueurs sont libres de se déplacer où bon leur semble sans être contraints de partager leur écran avec leurs amis. Ce mode est jouable jusqu’à quatre joueurs dans une même session.

Le mode coopératif en ligne est désormais disponible pour les joueurs sur PC, Xbox et PlayStation. Les versions Nintendo Switch et Epic Games Store sortiront le 31 octobre, tandis que la version mobile sera disponible ultérieurement.

Pour démarrer une session en ligne, sélectionnez « En ligne » dans le menu principal, puis choisissez d’héberger ou de rejoindre une partie. Si vous hébergez une partie, vous verrez apparaître un code de salle dans le coin supérieur de l’écran que vous pourrez partager avec vos amis afin qu’ils puissent vous rejoindre.

Pour plus de détails sur la coopération en ligne, rendez-vous sur la FAQ

Antichambre

Disponible dès aujourd’hui sur Steam, Xbox et PlayStation

Sortie sur Nintendo Switch et Epic Games Store le 31 octobre

Vampire Survivors s’associe à Balatro pour une nouvelle mise à jour.

Les joueurs peuvent rejoindre Jimbo une ribambelle de jokers aux potentiels de combos capables de changer le cours du jeu.

En partenariat officiel avec LocalThunk et Playstack, la mise à jour Antichambre est gratuite pour tous les joueurs sur toutes les plateformes.

4 nouveaux personnages/clowns

Jimbo : le clown préféré des joueurs est enfin représenté en intégralité dans Vampire Survivors

Canio : le clown tragique dans ses vêtements trop grands dispose d’une technique spéciale qui active des tirages de Survarots supplémentaires

Chicot : Il porte un bonnet à grelots. Son pouvoir consiste à réduire la santé des boss de moitié et neutralise leurs pièges

Perkeo : Petit par la taille, mais jamais à court de bonus passif, ce fou dispose d’une réserve de boosters quasi illimitée

4 nouvelles armes & évolutions

Infernolatro : Invoquez un compteur de points enflammé pour réduire vos adversaires en cendres. Chaque ennemi que vous carbonisez augmente votre score et attise les flammes, jusqu’à ce que toute la table soit en feu

Gros Michel : Lancez une pluie de bananes, chacun ayant 1 chance sur 6 d’exploser pour infliger des dégâts critiques

Fibonacci Seltzer : Tirez des jets destructeurs en spirale qui peuvent déclencher vos autres armes

Booster céleste : Des planètes et une fusée gravitent constamment autour de vous, infligeant des dégâts supplémentaires en fonction de vos richesses actuelles

Nouveau niveau – Antichambre

Entrez dans l’antichambre, une version extra dimensionnelle de l’interface utilisateur de Balatro. Affrontez des bouffons dans une réplique du territoire de Jimbo, accompagné d’un d’un nouvel allié, le Saboteur extraterrestre, un petit acolyte qui vole vos pièces pour les lancer sur vos ennemis.

Que sont les Survarots ?

Les Survarots sont une nouvelle forme de puissance actuellement testée avec Secretino dans le jeu de base Vampire Survivors, mais tous les personnages d’antichambre peuvent les utiliser. Ils ressemblent vaguement aux cartes Arcana, mais sont inspirés des personnages de Vampire Survivors et offrent différents types de bonus. Antichambre propose un aperçu de cette fonctionnalité qui sera finalement intégrée au jeu de base.

Pour en savoir plus sur Vampire Survivors : Antichambre, rendez-vous sur la page steam .

Pour plus de détails sur antichambre, rendez-vous sur la FAQ

La mise à jour Ode to Castlevania

Disponible dès aujourd’hui sur Steam, Xbox et PlayStation

Sortie sur Nintendo Switch et Epic Games Store le 31 octobre

En octobre 2024, par une froide et sombre journée, KONAMI et poncle ont uni leurs forces pour sortir une collaboration très attendue autour de Castlevania, baptisée à juste titre « Ode to Castlevania ». À l’époque, poncle avait déclaré : « Tout le monde est là », ce qui n’était pas tout à fait vrai… Aujourd’hui, en 2025, poncle et KONAMI sont de retour avec (presque) tous les personnages Castlevania restants.

16 nouveaux personnages

Une toute nouvelle aventure – la plus importante à ce jour

16 nouvelles armes/combinaisons d’armes

12 nouvelles musiques par les compositeurs originaux d’Ode to Castlevania

La mise à jour Ode to Castlevania est gratuite pour les joueurs qui ont déjà acheté le DLC Ode to Castlevania. L’extension est disponible au prix de 3,99 € avec une réduction de 25 % !

Rendez-vous sur la page Steam d’Ode to Castlevania ici .

Westwoods

Disponible dès aujourd’hui sur Steam, Xbox, PlayStation, iOS et Android

Sortie sur Nintendo Switch et Epic Games Store le 31 octobre

Grâce à la mise à jour Westwoods, les joueurs comprendront pourquoi Vampire Survivors est si peu cher.

Les joueurs pourront observer une remise de 90% chez le marchand (des prix qui ont augmenté de 90% avant la mise à jour) et acheter des skins de personnages avec leurs précieuses pièces (qui étaient auparavant gratuites). Le Season Pass Vampire Survivors permet d’obtenir tout le contenu gratuit de poncle, moyennant un certain prix ! Westwood propose un nouveau niveau, des armes et des personnages à gogo !

C’est une blague, tout restera gratuit.

Mazerella

« Je ne peux pas imaginer l’expertise et la souffrance nécessaires pour créer un jeu de mots sur le fromage. » – Suor Clerici

Disponible dès aujourd’hui sur Steam, Xbox, PlayStation, iOS et Android

Sortie sur Nintendo Switch et Epic Games Store le 31 octobre

Vous ne le savez peut-être pas mais Vampire Survivors a été créé par un Italien et poncle adore les jeux de mots sur la cuisine italienne et les danses traditionnelles. Poncle propose un nouveau niveau, de nouvelles armes et de nouveaux personnages pour les personnes qui comprendront la blague.

« Nous n’avons certainement pas oublié Vampire Survivors, et nous continuons à proposer des mises à jour gratuites pour tout le monde », a déclaré Luca Galante, Company Director de poncle. « Tout en nous engageant à publier les jeux d’autres incroyables développeurs, Vampire Survivors fera toujours partie intégrante de l’identité de poncle. »

Par ailleurs, la campagne Kickstarter pour Vampire Survivors: The Board Game, créée par Grey Fox Games, débute aujourd’hui. Ceux qui souhaitent faire régner le chaos et la menace constante de Vampire Survivors sur leur table de jeu peuvent obtenir plus d’informations ici .

Quel est la prochaine étape pour Vampire Survivors?

poncle a encore deux GRANDES mises à jour à partager très prochainement, dont l’une révélera la direction que prendra Vampire Survivors. En fait, nous avons reçu cet e-mail par accident la semaine dernière…