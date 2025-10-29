Le studio SOS (Sad Owl Studios) et l’éditeur Thunderful ont annoncé que leur jeu d’aventure et de réflexion à la première personne, Viewfinder, sortira sur Nintendo Switch le 3 décembre 2025. Lauréat de plusieurs prix prestigieux, dont les BAFTA Games Awards, Viewfinder s’est imposé comme l’un des jeux d’énigmes les plus inventifs de ces dernières années.

Dans Viewfinder, les joueurs utilisent des photos, des peintures et des croquis pour altérer la réalité. Chaque image placée dans le décor se matérialise instantanément dans le monde du jeu, modifiant son environnement et ouvrant la voie à des solutions toujours plus ingénieuses. Ce concept unique transforme la perception de l’espace et pousse sans cesse à repenser la logique des énigmes.

Au-delà de ses puzzles ingénieux, Viewfinder invite à explorer un univers coloré et intrigant, dont les origines se dévoilent au fil de l’aventure. Le récit aborde la passion humaine pour le changement, la recherche de sens, et la résilience face à la perte, tout en tissant un lien profond entre l’expérience du joueur et notre monde réel en constante évolution.

Encensé par la presse du monde entier, Viewfinder a remporté ou été nommé dans de nombreuses cérémonies, notamment aux BAFTAs, The Game Awards, Golden Joysticks, IndieCade Festival et Scottish Game Awards.